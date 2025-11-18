「犬嫌いの妹の人生→なぜ変わった？」野良犬だった“すず”と歩んだ成長の日々【作者に聞く】
やまもと妹子(@yama_imo208)さんは、2025年8月にX(旧Twitter)で『姉の犬から目が離せない』を投稿し話題になった。犬が苦手だった妹が、姉夫婦の家に迎え入れられた犬・すずちゃんと出会い、次第にその存在に惹かれていく実録エピソードである。今回は、作品が生まれた背景やすずちゃんへの思いについて話を聞いた。
■作品が生まれたきっかけ
姉が犬を飼い始めた頃から、妹子さんは落書きのように日々の出来事をメモしていた。しかし、人の飼い犬を勝手に描くことへの遠慮もあり、本格的な漫画化には踏み切れなかったという。数年後にそのメモを見返したとき、すずちゃんとの鮮明だった記憶が薄れつつあることに気づき、「忘れる前に残さねば」と思い立って作品に仕上げた。実際の姉夫婦とすずとのエピソードを、自分を主人公にして描いている。
■初めてすずちゃんと会った日の気持ち
犬が苦手だった妹子さんにとって、姉宅の室内に犬がいるという状況は新鮮で、どこか奇妙だったと語る。痩せて毛も薄く、部屋の隅でじっとしていたすずの姿は弱々しく、不安のほうが勝ったという。「漫画では怖がっているように描いていますが、実際は“心配の気持ち”のほうが大きかった」と振り返る。
■犬嫌いだった作者が変わった瞬間
すずと接するうちに、街で見かける中型犬に自然と目が向くようになった。思わずニヤけてしまうこともあり、見つからないよう飼い主に気づかれず眺める癖がついたという。「犬を見ると、すずにどれくらい似ているか」で判断する“新しい基準”ができたと話す。
■名前の由来に感じたこと
すずという名前が決まったときは思わず笑ってしまったという。複数の候補があったものの、最終的には一瞬で決まったそうで、「いい名前だし似合っているし呼びやすい」と妹子さんは語る。本人曰く、「変な名前のマンションに住んでいなくてすずは助かった」とのこと。
■今後描きたい作品
『姉の犬から目が離せない』は、はちみつコミックエッセイ賞で受賞し、5話まで連載された。その後、多くの読者に読まれたことから、編集部の後押しもあり6話以降の構想が進んでいるという。「最後まで描き切りたい」と語りつつ、「読んでいただけることが何よりの応援」と、今後の制作に意欲を見せた。
犬が苦手だった妹子さんは、すずちゃんとの出会いを通じて日常の楽しみが少しずつ増えていった。はちみつコミックエッセイのサイトで第1〜5話が公開されているので、興味がある人はぜひのぞいてみてほしい。
