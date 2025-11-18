近藤春菜、“大物女芸人” と豪華すぎる休日に驚きの声…「これからも変わらず親友」の超 “仲よし” エピソード

11月17日、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が、自身のInstagramを更新。アメリカであるお笑いタレントと久しぶりに会ったことを報告したのだが、その近影が話題となっている。

「この日、近藤さんは渡辺直美さんと一緒に写った写真を投稿しました。《ニューヨークとフロリダ！最高に楽しかった！！》と綴っており、アメリカ旅行を堪能した様子がうかがえます。

今回のポストでは、フロリダのディズニー・ハリウッド・スタジオにいった際の写真を載せ、《ミッキー、ミニー、プルート、グーフィーがテーブル回ってきてくれてテンションぶち上がり！》と、近藤さんの興奮ぶりが伝わってきました。

一方の渡辺さんも、14日、『最近、フロリダのディズニーランドに行ってきました。誰と行ったかはおいおいSNSで発表したいと思うんですけど』と現地で購入したプルートが描かれたTシャツを着てライブ配信をおこなっていました。

今回の近藤さんの投稿がそのときの答え合わせになった形ですが、近藤さんと渡辺さんの “相思相愛” ぶりがわかりますね」（スポーツ紙記者）

Instagramには100以上のコメントが寄せられているが《はるなさん、なおみちゃん 大好きコンビ拝められてうれしぃ！》《エネルギッシュな春菜さんを楽しみにしてます》など、ファンから温かい声が届いている。

「近藤さんは、お笑い芸人やタレント、スポーツ選手、女優と幅広い交友関係をもっていることは、業界では有名な話です。彼女を中心とした集まりは “春菜会” と呼ばれています。

今年の4月には、吉高由里子さん、森カンナさん、ベッキーさんの3人と誕生日を祝った様子が近藤さんのInstagramに投稿され、『豪華すぎる！』と話題になりました」（同）

特に、近藤と渡辺の交友は深く、これまでにもお互いのSNSに2人がたびたび登場している。

「2023年3月27日のInstagramでは《にゃおみが40をお祝いしてくれたよ》と誕生日を祝ってもらったことを、渡辺さんとの2ショット写真を載せて報告していました。

同年の12月には、吉本を退社することを発表した近藤さんに、渡辺さんがInstagramのストーリーズで《3年先輩ですが親友だと思ってます（後輩から言うことじゃないw） またおいしいご飯たらふく食べましょ》と、やはり2ショット写真を添えてメッセージを送っていました。

これには近藤さんもストーリーズで、《これからも変わらず親友、よろしく頼むね》などと返信していました」（同）

2025年6月には、渡辺直美のコントライブの日替わりゲストとして登場した近藤。その際もInstagramで2ショット写真を披露していた。事務所が変わっても、女芸人どうしの絆は深いのだろう。