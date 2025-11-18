《この度、アメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのリトルトーキョー地区に、「天下一品 LA 本店」をオープンいたします》

11月17日、人気ラーメン店「天下一品（天一）」の公式ホームページに、このようなお知らせが掲載された。

出店場所はリトルトーキョー。壁面に巨大なドジャース・大谷翔平選手が描かれている「ミヤコホテル」の向かい側だという。一等地だ。

ホームページには《ロサンゼルス出店は、海外戦略における最重要拠点の一つ》《「海外のお客様にも“KOTTERI”の美味しさを伝えたい」という長年の目標を実現するための大きな一歩》と記されている。

まさに満を持しての出店になるが、鶏がらや野菜などをじっくりと炊きだして作る「こってりスープ」は、日本の芸能界でも高い人気を誇る。そんな「天一ファン」の多くが、それぞれ奥深い一家言を持っている。

たとえば、名バイプレイヤーとして知られる俳優の野間口徹。信州大学を卒業後、上京し、まだ駆け出しのころ、舞台稽古のあとによく、天一に通った。2021年、本誌のインタビューでは「天下一品さんとは20年くらいのおつき合いになります。僕はここのラーメンを栄養ドリンクと呼んでいます。疲れたときに食べると俄然、体力がつくんです」と語っていた。

同じく俳優のマギーも「『なんだ、このスープは!』っていう、いつ食べても最初のときと同じ衝撃がある。自分のなかで日常にしたくないので、仕事が一段落したときやがんばろうというときに食べる、ご褒美みたいな特別な一杯です」と、2020年に本誌のインタビューで語っている。

「モデルの滝沢カレンさんは、高校3年生のときに『天下一品』を体験したことで『ラーメン愛が花開きました』と、テレビ番組などで公言しています。もっとも、むくみやすい体質ということで『ラーメンはいちばん好きだけど1年に1回しか食べない』そうです。

LUNA SEAとX JAPANのギタリスト＆ヴァイオリニストとして活躍するSUGIZO（スギゾー）さんは、30年来の天一ファン。過去に出演したテレビ番組で、こってりラーメンに薬味ニンニクを少々入れて、コショーをたっぷりかけ、途中からはキムチを入れて味変を楽しみ、『疲れているとき、調子がよくないときに食べている』と語っていました。

チュートリアルの徳井義実さんは、自身のYouTubeチャンネルで『無性に食べたくなって、もう、天下一品以外受け付けません、みたいなメンタルになることがあるんですよね』と“天一愛”を力説していました。

また、フットボールアワーの後藤輝基さんはYouTubeチャンネルで『京都が生んだ宝』と天一を絶賛。『もはやメニューは見ない』と豪語するほど通い詰めています。麺を食べた後に、小ライスをスープのなかに投入するのですが、あえて食べるタイミングでライスを注文します。それは『先に頼んだら、ライスが冷めてしまうから』だそうです」（芸能記者）

百人百様の「こだわり」がある天下一品。海外ではどんな「KOTTERI」が楽しまれるのだろうか。