TBS日比麻音子アナ、先輩フリーアナと“アトロク姉妹”ショット公開にファン興奮…弾丸韓国旅行を堪能

11月17日、TBSの日比麻音子アナウンサーが自身のInstagramを更新。元TBSで現在はフリーの宇垣美里アナウンサーとの韓国旅ショットを披露し、ファンからは歓声があがっている。

《だいすきな姐さんと、大切なおともだちと、韓国弾丸旅》と投稿を始めた日比アナは、TBSの2年先輩の宇垣アナとの酒場でのツーショットを添えた。そして、《マイメロディがおっきく寝ているのを発見して 一緒に悶えてくれる、だいすきな美里ねぇさん。たくさん食べて飲んで喋って買って 何度だって、楽しかったねぇ。って言い合いたくなるなる1泊2日でした》とつづり、日比アナがサンリオキャラクターの「マイメロディ」、宇垣アナが「クロミ」のキーホルダーを手にするツーショットや韓国料理の写真なども公開した。

日比アナは宇垣アナに絶大な信頼を寄せているようで、《美里ねぇさんがいるから 私はどんな荒波にも立ち向かえているのです。いつだって味方でいてくれる、最強な先輩。最高な先輩。一生ついていきます！！》と締めくくった。

Instagramのコメント欄には

《この2人揃ったら間違いなく最強美人コンビやろ》

《こんな2人だと目立ってしょうがないでしょ− 絶対注目されまくり》

《美人アナ、日本代表コンビですね！》

などと称賛が寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「2人は、ヒップホップグループRHYMESTER（ライムスター）のMCでラッパーの宇多丸さんがパーソナリティを務めるTBSラジオの生ワイド番組『アフター6ジャンクション2』（2018年4月〜2023年9月までは『アフター6ジャンクション』、略称はアトロク2）に出演中。宇垣さんは火曜日、日比さんは水曜日のパートナーを務めています。また2023年7月、RHYMESTERのライブで当時『アトロク』の木曜日パートナーとして出演していたTBSの宇内梨沙アナ（2025年3月に退社）とアトロクチーム3人で、サンリオピューロランドに行ったことを、宇内アナがInstagramで報告されています」

そうした背景もあり、コメント欄には

《日比さん宇垣さんのアトロク姉妹素敵です》

《これは永久保存版や アトロク姉妹永遠なり》

《アトロク姉妹 サイコー》

などとアトロクリスナーからも歓声があがっている。

《＃また来年も行きましょうね！》とハッシュタグを付けた日比アナ。次回のアトロク姉妹旅も楽しみだ。