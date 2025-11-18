渡邊渚、上品な色気を漂わせた撮影オフショット「気分はあいみょんでした」 ギター抱えて満面の笑み、胸元チラ見せ姿も
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が15日、自身のインスタグラムを更新。美胸元がチラ見えしたドレス姿で、ギターを楽しむ撮影オフショットを公開した。
【動画】「遊んでみた笑」ピンクのドレスをまとった渡邊渚の撮影オフショット
渡邊は「スタジオにギターがいっぱいあったから、遊んでみた笑笑 持ち方すら分からなかったけど、気分はあいみょんでした」とコメントし、クラシックなギターを抱え笑顔を見せた動画をアップ。柔らかな淡いピンクのドレスから覗く美胸元が、上品な色気を漂わせている。
ほかにも、肩を大胆に出し、デコルテあらわなドレス姿の撮影オフショットも披露し、シンプルながらも洗練された印象を放つスタイルを見せていた。
