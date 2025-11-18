ロングラン公演終えた稲垣吾郎、アイドリング期間の過ごし方考案「本当につまんないこと言っちゃうと…」
俳優・歌手の稲垣吾郎が、21日発売の雑誌『JUNON』2026年1月号（主婦と生活社）に登場する。
『ハリー・ポッターと呪いの子』のロングラン公演を終えたばかりの稲垣は、次の舞台へと走り出す前のアイドリング期間をどう過ごすのか語る。日々、メリハリのある豊かな時間の使い方をしている稲垣のタイムマネジメント術を紹介する。
稲垣は「今はロングラン公演が終わったところで、この1ヶ月ぐらいは少しゆっくりできると思うから、できてなかったこと、やらなきゃいけないこともあるなと思いながらなんとなくイメージはしてるけど、まだ具体的なことは決めてないかな」とコメント。「ただレギュラーの仕事もあるから、4〜5日で海外に行こうとかは思ってないけど。ヨーロッパとかだと時差があるから3泊5日。行けなくはないけど、ちょっときついかな。もちろん韓国とかだったら行けるけど、本当につまんないこと言っちゃうと、今って東京でもなんでもできるから（笑）。都内のちょっといいホテルでゆったりするほうがいいかもしれないよね」と話した。
続けて「でも年齢とともに海外って本当に行かなくなるから、よくないよね」とポツリ。「あったかいところで何かスポーツをしたいとか、子どもがいるからハワイとかディズニーランドに行こうとか目的があれば別だけど。せっかくだったら少し遠いところまで行かないとおもしろくないしね。今年、仕事でロンドンに行ったのは楽しかったけど、仕事だとスケジュールとかはスタッフのみなさんがやってくれたりするから、4〜5日でも行けるけどね（笑）。プライベートとなると、スケジュールを組んで引っ張っていってくれるような妻とかパートナー、家族がいてくれるんだったらいいのかもしれない（笑）」と語った。
同号臨増版は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のメインキャストである水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON（BE:FIRST）×山下幸輝×濱尾ノリタカ、同号特別版はにじさんじ所属のダンスボーカルユニット・VOLTACTIONが表紙＆裏表紙をジャックする。
