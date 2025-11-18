INI尾崎匠海＆後藤威尊、ほんわかクリスマストーク 尾崎は“欲張り”で失敗？「サンタさんに教わった」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海と後藤威尊が、21日発売の雑誌『JUNON』2026年1月号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
オーディション時から縁が深い2人は、クリスマスにちなんだ幼少期の思い出やINIでパーティーをする想像をほんわかトークする。
尾崎は「今でもすごくよく覚えているのが、幼稚園のときに仮面ライダーのフィギュアをもらったこと。その次の年くらいに、『ニンテンドーDSともうひとつ、2個プレゼントが欲しいです』って書いたのね。そしたら何ももらえなくて（笑）」と回想。後藤が「ゼロ!?それは…ひとつ学んだね」と反応すると、尾崎は「そうそう、欲張ってはいけないって、サンタさんに教わった（笑）」と語った。
また、後藤は「小学校低学年のときにもらった、サッカーのトレーニングシューズ。なんで思い出深いかというと、僕が欲しいって書いたのはそれこそDSのソフトだったの。これじゃない！って、悔しかったのをすごく覚えてる（笑）」と告白。尾崎は「サンタさんが、届け先を間違えたのかもね（笑）」と温かく相槌を打った。
同号臨増版は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のメインキャストである水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON（BE:FIRST）×山下幸輝×濱尾ノリタカ、同号特別版はにじさんじ所属のダンスボーカルユニット・VOLTACTIONが表紙＆裏表紙をジャックする。
