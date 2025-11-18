庄司浩平、理想のクリスマスデート提案 デビュー直後はバイトをしていた「シフトを替わってあげてました」
俳優の庄司浩平が、21日発売の雑誌『JUNON』2026年1月号（主婦と生活社）に登場する。
【画像】ケーキを手にはにかむ庄司浩平
2nd写真集『だから、ぼくは』が好評発売中の庄司は、過去のクリスマスの思い出を語る。「大人になってからのクリスマスの思い出は、デビューしてすぐはバイトをしてたんですけど、バイト仲間の子たちに友だちと遊びたいとか恋人とデートの予定があるとか言われてシフトを替わってあげてました」と告白。「全然イヤじゃなかったですよ。銀座のレストランだったけど、クリスマスは時給も上がるし、まかないも豪華になるし、ワインも飲めるのでリッチな気分を楽しめていたから。今思うと、そういうクリスマスも悪くなかったなって思います」と振り返った。
続けて「理想のクリスマスデートは、普段からそういうことをしたいわけじゃなくて、高級なレストランに行ってみたいかな。ドレスアップして、ロウソクの明かりのなかでコース料理を楽しむっていう、非日常の空間を過ごすのもいいですよね。フォーマルな格好をすることで、お互いがちょっとドキドキするのも素敵だと思います」と想像をふくらませ、「ディナーの後は街を少し歩きたい。クリスマスの時期って街全体が浮足立った雰囲気になるのが好きなんです」と語った。
同号臨増版は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のメインキャストである水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON（BE:FIRST）×山下幸輝×濱尾ノリタカ、同号特別版はにじさんじ所属のダンスボーカルユニット・VOLTACTIONが表紙＆裏表紙をジャックする。
