アーバンリサーチのバッグ＆シューズブランド「RODE SKO」（ロデスコ）が、サンリオキャラクターズとコラボレーションした新作のバッグを発売。11月4日（火）からオンラインストアで予約を受け付けている。

RODE SKOからサンリオキャラクターズとのコラボレーションバッグが新登場

ブランド定番のミドルバッグと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」がコラボした「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」（各1万5400円）4種がお目見えしている。

「ハローキティ」は、リンゴを持ったデザインとチャームポイントのリボンがモチーフで、アイボリーとレッドのカラー。「ポムポムプリン」は友達のマフィンを抱いたデザインで、プリンのモチーフもついたイエローとキャメルカラーのアイテムとなっている。

「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」ハローキティ（1万5400円）

「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」ポムポムプリン（1万5400円）

「マイメロディ」は、ピンクとグレージュのカラーで、切りかぶに乗った小鳥のモチーフがついている。「ポチャッコ」はグレーとホワイトのカラーで、友達のチョッピのモチーフがついている。



さらに、バッグの中の裏地は、各キャラクターの総柄プリントになっている。

「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」マイメロディ（1万5400円）

「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」ポチャッコ（1万5400円）

アーバンリサーチの「RODE SKO」とサンリオキャラクターズがコラボレーションした「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」は、11月4日（火）からURBAN RESEARCH ONLINE STOREで予約販売を行っている。価格は税込み。