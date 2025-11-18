サンリオのチャーム付新作バッグが「RODE SKO」から登場！マイメロディやポチャッコ予約販売中
アーバンリサーチのバッグ＆シューズブランド「RODE SKO」（ロデスコ）が、サンリオキャラクターズとコラボレーションした新作のバッグを発売。11月4日（火）からオンラインストアで予約を受け付けている。
ブランド定番のミドルバッグと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」がコラボした「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」（各1万5400円）4種がお目見えしている。
「ハローキティ」は、リンゴを持ったデザインとチャームポイントのリボンがモチーフで、アイボリーとレッドのカラー。「ポムポムプリン」は友達のマフィンを抱いたデザインで、プリンのモチーフもついたイエローとキャメルカラーのアイテムとなっている。
「マイメロディ」は、ピンクとグレージュのカラーで、切りかぶに乗った小鳥のモチーフがついている。「ポチャッコ」はグレーとホワイトのカラーで、友達のチョッピのモチーフがついている。
さらに、バッグの中の裏地は、各キャラクターの総柄プリントになっている。
アーバンリサーチの「RODE SKO」とサンリオキャラクターズがコラボレーションした「サンリオキャラクターズ チャーム付バッグ」は、11月4日（火）からURBAN RESEARCH ONLINE STOREで予約販売を行っている。価格は税込み。