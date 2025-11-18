『紅白』出場決定のM!LK、11周年目前に熱い想い「言葉にし続ければいつか叶うよ」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、21日発売の雑誌『JUNON』2026年1月号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】金髪で微笑み…ふんわり雰囲気の吉田仁人
同誌では、今秋スタートしたABCテレビの冠番組『M!LKじゃん！』（毎週火曜 深1：39）のロケをする5人に1日密着。結成11周年目前の熱い思いを聞いた。取材は、『紅白歌合戦』への出場が決まる前の10月に実施した。
吉田仁人が「11月24日で、結成11周年になるね！」と振り返ると、曽野舜太は「『イイじゃん』がバズって、この秋から2本の冠番組が始まって」、佐野勇斗は「音楽番組やバラエティ番組にも呼んでいただくことが増えて、それもうれしかったな」と共感。山中柔太朗は「曲がヒットしたことでたくさんの方たちに知ってもらえたけど、来年はその成果を超えるくらい頑張らないといけないよね」と意気込み、塩崎太智（※崎＝たつさき）は「さらに活躍の場を広げたい！」、曽野は「11周年もいい1年だったねって言える年にしたいね」とうなずいた。
すると、佐野は「紅白も2年連続出たいと思っているので、より忙しい年にしたいです！」とコメント。山中が「え、2年連続って今年の紅白、決まったの？」と尋ねると、佐野は「まだだけど、決まったテイで話してる（笑）」と答える前向きな姿も。曽野は「みなさん、『＃みるく行くぞ紅白』お願いします！」と呼びかけた。
続けて、山中は「言葉にし続ければいつか叶うよ。今年の活躍がすばらしかったから、次の20周年に向けて頑張っていこう」と気合十分。佐野は「僕たちの目標はドームツアーなので『イイじゃん』だけじゃなくて、さらにいろんな曲を知ってもらって、最終的にはM!LK、イイよねって街中の人に言われるグループになりたいです！」と目標を掲げた。
同号臨増版は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のメインキャストである水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON（BE:FIRST）×山下幸輝×濱尾ノリタカ、同号特別版はにじさんじ所属のダンスボーカルユニット・VOLTACTIONが表紙＆裏表紙をジャックする。
【写真】金髪で微笑み…ふんわり雰囲気の吉田仁人
同誌では、今秋スタートしたABCテレビの冠番組『M!LKじゃん！』（毎週火曜 深1：39）のロケをする5人に1日密着。結成11周年目前の熱い思いを聞いた。取材は、『紅白歌合戦』への出場が決まる前の10月に実施した。
吉田仁人が「11月24日で、結成11周年になるね！」と振り返ると、曽野舜太は「『イイじゃん』がバズって、この秋から2本の冠番組が始まって」、佐野勇斗は「音楽番組やバラエティ番組にも呼んでいただくことが増えて、それもうれしかったな」と共感。山中柔太朗は「曲がヒットしたことでたくさんの方たちに知ってもらえたけど、来年はその成果を超えるくらい頑張らないといけないよね」と意気込み、塩崎太智（※崎＝たつさき）は「さらに活躍の場を広げたい！」、曽野は「11周年もいい1年だったねって言える年にしたいね」とうなずいた。
続けて、山中は「言葉にし続ければいつか叶うよ。今年の活躍がすばらしかったから、次の20周年に向けて頑張っていこう」と気合十分。佐野は「僕たちの目標はドームツアーなので『イイじゃん』だけじゃなくて、さらにいろんな曲を知ってもらって、最終的にはM!LK、イイよねって街中の人に言われるグループになりたいです！」と目標を掲げた。
同号臨増版は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のメインキャストである水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON（BE:FIRST）×山下幸輝×濱尾ノリタカ、同号特別版はにじさんじ所属のダンスボーカルユニット・VOLTACTIONが表紙＆裏表紙をジャックする。