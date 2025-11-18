“億ション購入”マヂラブ村上、自宅公開にスタジオ驚がく「出世したね〜！」「めっちゃ最高！」
13日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）では、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上の自宅が公開され、その広々した空間に共演者が驚いた。
マヂラブ村上、“億ション”に「スーパーローンしてますよ 15畳リビングなど自宅を番組で公開
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「家族の秘密空間スペシャル」と題して、驚きの空間を家の中に造ってしまった3世帯の間取り図ミステリーを紹介した。
番組では、盛山から「自宅のこだわり」と聞かれたタレントのベッキーと村上が自宅を紹介することに。ベッキーがきれいに整理されたパントリーの写真を公開すると、横澤夏子が「広っ!!ここ!?すごっ！」と驚いていた。
続いて、村上は、妻が白い愛犬と遊んでいる自宅マンションのテラスを映像で紹介。その広々とした空間に「え〜っ!?」と驚きの声が上がるなか、ベッキーや横澤は「めっちゃ最高！」と絶賛。伊集院光の「出世したね〜！」という言葉に、村上は「ありがとうございます」とうれしそうに返した。マンションの最上階のようで「一番上です」と紹介すると、盛山が「見晴らしもいい！」とつぶやいた。
また、『M-1』優勝前から優勝後1年くらい住んでいた家についても言及。シャワー・トイレ共同の4.5帖、家賃3万8000円のアパートだったと話し、その間取り図を手書きで紹介。さらに、アパートの前が小学校で、寝ているところを小学生に見られることもあったと明かし、スタジオを驚がくさせた。
村上は今年5月に放送された別番組で、約15帖のリビングがある3LDK92平方メートルメゾネットタイプのマンションを、1億2500万円で購入したことを明かしていた。
なお、TVerで見逃し配信中。
