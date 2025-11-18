MAZZEL、過酷クライミング＆キャンプに挑戦「限界を超えることの大切さを学びました」【メンバーコメント】
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第3回が、きょう18日正午からFODプレミアムにて配信開始される。
【番組カット】クライミングに挑むRYUKI＆RAN
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
シーズン1では、MAZZELが挑戦するさまざまなミッションを７月末から2026年初旬にかけてFODプレミアムで順次4本配信し、その挑戦の様子を届けていく。
第3回では、RANとRYUKI、NAOYAとEIKIがDUOになり、クライミングに挑戦する。屋内での練習を経て迎えた最終日、4人が向かった先とは。メンバーも「過酷」と言う今回のミッションは果たしてクリアなるか。
一方、KAIRYU、SEITO、TAKUTO、HAYATOはキャンプに挑戦。電気も水道もない自然の中で自分たちの力だけで衣食住をまかない生き抜くサバイバル術を学ぶ。4人は無事ミッションに成功し、サバイブできるのか。今回もDUO、そしてチーム一丸となってガチで取り組むMAZZELメンバーにエールを送りながら楽しめる。
【コメント全文】
クライミングミッション・メンバー
■NAOYA
今回僕はクライミングに挑戦しました！本当に命懸けのミッションで、新しい自分に出会えた気がします!!!限界を超えることの大切さを学びました。ぜひ僕たちの本気を見てください。
■RAN
3つ目のミッションがやってきました！今回はクライミングに挑戦してきましたが、過去一調子が良かったので本当に楽しみにしていてください！笑いあり涙ありな回になると思うので僕も楽しみです。果たしてどんな結末を迎えるのか、乞うご期待です！
■RYUKI
今回もMISSIONに挑戦してきました！いつもかなりの難易度の高いMISSIONばかりですが、今回は個人的にも過去最高くらい過酷なMISSIONでした！でも人生で一度はしてみたかったことにチャレンジできたので、経験できてうれしかったです！第3回もみなさんにMAZZELやばいなと思っていただけるようなMISSIONにチャレンジしてきたので、ぜひご覧ください!!
■EIKI
EIKIです!!今回は、クライミングに挑戦しました!!体を動かすことが大好きなので、スポーツ系のミッションができてとてもうれしかったです。しかし、施設で楽しくクライミングをやると思いきや、とても楽しく、とても過酷なロケだったので、ぜひ楽しみにしていてください!!
キャンプミッション・メンバー
■KAIRYU
KAIRYUです！今回もなかなか厳しいMISSIONに挑戦してきました！僕はキャンプをしてきました！キャンプはプライベートでもしていなかったのでめちゃくちゃ心配でしたが、なんだかんだ？生き抜けたかと思います！今回は思った以上に本当に自分たちだけでサバイバルキャンプをしてきたので、ここでしか見られない僕たちが見られるかと思います！もう当分キャンプには行きません（笑）。ぜひ楽しんでください！
■SEITO
SEITOです！長らくお待たせしました！ついに『MAZZEL DUO MISSION』第3回が始まります!!MISSIONを達成していくごとに難易度がどんどん上がっていきますが、今回はキャンプに挑戦してきました！観ていただいたら伝わると思いますが、決してただのキャンプではありません!!僕のDUOがなんとあの人なので、ここでもまたメンバーの新しい内面や見たことのない一面も見られるんじゃないかなと。そのくらい過酷なMISSIONをしてきたので、ぜひみなさんに観ていただけるとうれしいです！お楽しみに！
■TAKUTO
MAZZELのTAKUTOです！今回、僕はサバイバルキャンプに挑戦しました。最初は不安だらけでしたが、気づけば時間を忘れて夢中で取り組んでいました。仲間と協力しながら一つひとつの作業をこなしていく中で、たくさんの思い出ができて、なにより楽しかったです！ぜひご覧ください！
■HAYATO
『MAZZEL DUO MISSION』、今回は“サバイバルキャンプ”に挑戦しました!!サバイバルとつくぐらいなので、食料、寝床作りなど全て自分たちで用意をして1泊2日を過ごす過酷なミッションになっています!!4人で一生懸命頑張ったのでぜひ観てください!!
【番組カット】クライミングに挑むRYUKI＆RAN
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
第3回では、RANとRYUKI、NAOYAとEIKIがDUOになり、クライミングに挑戦する。屋内での練習を経て迎えた最終日、4人が向かった先とは。メンバーも「過酷」と言う今回のミッションは果たしてクリアなるか。
一方、KAIRYU、SEITO、TAKUTO、HAYATOはキャンプに挑戦。電気も水道もない自然の中で自分たちの力だけで衣食住をまかない生き抜くサバイバル術を学ぶ。4人は無事ミッションに成功し、サバイブできるのか。今回もDUO、そしてチーム一丸となってガチで取り組むMAZZELメンバーにエールを送りながら楽しめる。
【コメント全文】
クライミングミッション・メンバー
■NAOYA
今回僕はクライミングに挑戦しました！本当に命懸けのミッションで、新しい自分に出会えた気がします!!!限界を超えることの大切さを学びました。ぜひ僕たちの本気を見てください。
■RAN
3つ目のミッションがやってきました！今回はクライミングに挑戦してきましたが、過去一調子が良かったので本当に楽しみにしていてください！笑いあり涙ありな回になると思うので僕も楽しみです。果たしてどんな結末を迎えるのか、乞うご期待です！
■RYUKI
今回もMISSIONに挑戦してきました！いつもかなりの難易度の高いMISSIONばかりですが、今回は個人的にも過去最高くらい過酷なMISSIONでした！でも人生で一度はしてみたかったことにチャレンジできたので、経験できてうれしかったです！第3回もみなさんにMAZZELやばいなと思っていただけるようなMISSIONにチャレンジしてきたので、ぜひご覧ください!!
■EIKI
EIKIです!!今回は、クライミングに挑戦しました!!体を動かすことが大好きなので、スポーツ系のミッションができてとてもうれしかったです。しかし、施設で楽しくクライミングをやると思いきや、とても楽しく、とても過酷なロケだったので、ぜひ楽しみにしていてください!!
キャンプミッション・メンバー
■KAIRYU
KAIRYUです！今回もなかなか厳しいMISSIONに挑戦してきました！僕はキャンプをしてきました！キャンプはプライベートでもしていなかったのでめちゃくちゃ心配でしたが、なんだかんだ？生き抜けたかと思います！今回は思った以上に本当に自分たちだけでサバイバルキャンプをしてきたので、ここでしか見られない僕たちが見られるかと思います！もう当分キャンプには行きません（笑）。ぜひ楽しんでください！
■SEITO
SEITOです！長らくお待たせしました！ついに『MAZZEL DUO MISSION』第3回が始まります!!MISSIONを達成していくごとに難易度がどんどん上がっていきますが、今回はキャンプに挑戦してきました！観ていただいたら伝わると思いますが、決してただのキャンプではありません!!僕のDUOがなんとあの人なので、ここでもまたメンバーの新しい内面や見たことのない一面も見られるんじゃないかなと。そのくらい過酷なMISSIONをしてきたので、ぜひみなさんに観ていただけるとうれしいです！お楽しみに！
■TAKUTO
MAZZELのTAKUTOです！今回、僕はサバイバルキャンプに挑戦しました。最初は不安だらけでしたが、気づけば時間を忘れて夢中で取り組んでいました。仲間と協力しながら一つひとつの作業をこなしていく中で、たくさんの思い出ができて、なにより楽しかったです！ぜひご覧ください！
■HAYATO
『MAZZEL DUO MISSION』、今回は“サバイバルキャンプ”に挑戦しました!!サバイバルとつくぐらいなので、食料、寝床作りなど全て自分たちで用意をして1泊2日を過ごす過酷なミッションになっています!!4人で一生懸命頑張ったのでぜひ観てください!!