鳴門金時×黒ごま！　コメダ新作『ごまいもんぶらん』は素朴で香ばしい和モンブランだった

仕事帰りにコメダ珈琲店に立ち寄ったところ、メニューに秋冬限定ケーキを発見。そのなかでも、「ごまいもんぶらん」という、なんとなくかわいいネーミングにひかれて注文してみることにしました。

「ごま"いも"んぶらん」の名前の通り、栗ではなくさつまいもを使用しているとのこと。しかも、鳴門金時。590円、224キロカロリーです。

注文後、すぐに運ばれてきた「ごまいもんぶらん」。鮮やかな黄色の鳴門金時クリームが縦横に細い線を描き、こんもりと盛られています。てっぺんには、皮つきの角切りさつまいもと黒ごまがトッピング。

さっそくフォークを入れて断面を見ると、茶色いココアスポンジの上に黒ごまホイップがしっかりと層を作り、その上から鳴門金時クリームがたっぷり重ねられた三層構造でした。

食べてみると、鳴門金時のまろやかな甘みと、黒ごまホイップの香ばしさが同時に広がります。

鳴門金時クリームはなめらかですが、舌にはざらっとした繊維感が少しだけ残ります。さつまいも特有のホクホクとした風味がしっかり伝わってきました。甘さは思ったより控えめで、素材そのものの味をいかしている印象です。

黒ごまホイップの香ばしさが、さつまいもの素朴な甘さに深みとコクを与えています。

モンブランというと栗のイメージが強いですが、さつまいもと黒ごまの組み合わせは新鮮。ですが、どこか和菓子のような親しみやすさもあります。和と洋の融合といった感じでしょうか。

土台のココアスポンジは、ほんのりビターな味わい。このほろ苦さが、上のクリームの甘さとちょうどいいバランスで、全体をキュッと引き締めていました。

トッピングされている角切りのさつまいもは、勝手にやわらかいと思い込んでいましたが、じつは、コリコリとした食感。黒ごまもパリッとしていて、なめらかなクリームとごまホイップの中で、この2つが食感のアクセントになっています。

鳴門金時と黒ごまという定番の組み合わせを、モンブランで味わうのは新鮮な体験でした。それぞれがしっかり味を主張していて、派手さはないけれどじんわりとおいしい、秋冬シーズンにぴったりのケーキだと思いました。

（文＝minto）