『モトカレマニア』や『臨死！！江古田ちゃん』などの代表作で知られる漫画家の瀧波ユカリが16日、ニュース番組『わたしとニュース』に出演。その際に、「少子化は女性の社会進出のせい」という視聴者からのコメントに対し、反論する場面があった。

【映像】“トラッド・ワイフ”の優雅な暮らしぶり（実際の映像）

番組ではこの日、「欧米で広がるトラッド・ワイフ旋風」を取り上げた。これを受けて、視聴者からは「少子化は女性の社会進出のせい」というコメントが寄せられた。

このコメントを聞いた瀧波は思わず苦笑。続けて「今婚活している女の人に言いたいんだけど、こういうこと言う人と絶対結婚しちゃダメ！こういうこと言う人と絶対子ども作っちゃダメ！もう逃げて！『なるほどね』って言ったら、もうすぐ逃げてほしい！」と呼びかけた。

さらに、「こういうことを言う人が多ければ多いほど、私たちは結婚しないし、子どもを作らないから、少子化はこういうことを言う人のせい。こういうことではないとデータとしてもすでに出ているから。お勉強しようね（笑）」と自身の考えを述べた。

