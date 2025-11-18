　18日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2087枚だった。うちプットの出来高が1509枚と、コールの578枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の101枚（5円高33円）。コールの出来高トップは5万2500円の105枚（335円安565円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-5　　　11　　63000　
　　19　　　-8　　　12　　62000　
　　 5　　 -14　　　16　　61000　
　　 4　　 -14　　　30　　60000　
　　 6　　 -25　　　30　　59500　
　　 2　　 -31　　　37　　59000　
　　 6　　 -27　　　56　　58500　
　　20　　 -46　　　54　　58000　
　　 6　　　　　　　69　　57500　
　　26　　 -70　　　85　　57000　
　　12　　 -89　　 101　　56500　
　　75　　 -97　　 130　　56000　
　　 5　　-109　　 170　　55500　
　　28　　-139　　 201　　55000　
　　 8　　-165　　 250　　54500　
　　 3　　-197　　 293　　54125　
　　42　　-175　　 320　　54000　　4710 　　　　　　　 4　
　　 1　　-100　　 425　　53875　
　　15　　-185　　 480　　53250　
　　54　　-255　　 485　　53000　
　　 1　　　　　　 630　　52875　
　 105　　-335　　 565　　52500　
　　 4　　-175　　 730　　52375　
　　　　　　　　　　　　　52250　　4000 　　　　　　　 1　
　　41　　-350　　 695　　52000　
　　 7　　　　　　 915　　51750　
　　15　　-415　　 835　　51500　
　　 2　　-415　　 875　　51375　
　　18　　-490　　 990　　51000　
　　16　　　　　　1105　　50500　
　　17　　-545　　1390　　50000　
　　　　　　　　　　　　　49000　　2035 　　+705　　　20　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1660 　　+370　　　 1　
　　13　　　　　　2180　　48500　　1775 　　+595　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48375　　1565 　　+425　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1755 　　+655　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48125　　1395 　　+320　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1695 　　+620　　　97　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1535 　　+475　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47625　　1270 　　+245　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1460 　　+560　　　30　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1300 　　+405　　　23　
　　　　　　　　　　　　　46625　　 990 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46125　　 835 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1045 　　+365　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 975 　　+220　　　20　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 930 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 690 　　+105　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 765 　　+315　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 720 　　+270　　　18　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 650 　　+150　　　43　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 535 　　+200　　　63　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 515 　　+185　　　25　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 455 　　+156　　　51　