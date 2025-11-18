日経225オプション1月限（18日日中） 5万2500円コールが出来高最多105枚
18日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2087枚だった。うちプットの出来高が1509枚と、コールの578枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の101枚（5円高33円）。コールの出来高トップは5万2500円の105枚（335円安565円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -5 11 63000
19 -8 12 62000
5 -14 16 61000
4 -14 30 60000
6 -25 30 59500
2 -31 37 59000
6 -27 56 58500
20 -46 54 58000
6 69 57500
26 -70 85 57000
12 -89 101 56500
75 -97 130 56000
5 -109 170 55500
28 -139 201 55000
8 -165 250 54500
3 -197 293 54125
42 -175 320 54000 4710 4
1 -100 425 53875
15 -185 480 53250
54 -255 485 53000
1 630 52875
105 -335 565 52500
4 -175 730 52375
52250 4000 1
41 -350 695 52000
7 915 51750
15 -415 835 51500
2 -415 875 51375
18 -490 990 51000
16 1105 50500
17 -545 1390 50000
49000 2035 +705 20
48625 1660 +370 1
13 2180 48500 1775 +595 25
48375 1565 +425 13
48250 1755 +655 25
48125 1395 +320 1
48000 1695 +620 97
47750 1535 +475 10
47625 1270 +245 12
47500 1460 +560 30
47000 1300 +405 23
46625 990 1
46125 835 1
46000 1045 +365 6
45500 975 +220 20
45250 930 8
45000 690 +105 5
44250 765 +315 8
44000 720 +270 18
43500 650 +150 43
43000 535 +200 63
42500 515 +185 25
42000 455 +156 51
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -5 11 63000
19 -8 12 62000
5 -14 16 61000
4 -14 30 60000
6 -25 30 59500
2 -31 37 59000
6 -27 56 58500
20 -46 54 58000
6 69 57500
26 -70 85 57000
12 -89 101 56500
75 -97 130 56000
5 -109 170 55500
28 -139 201 55000
8 -165 250 54500
3 -197 293 54125
42 -175 320 54000 4710 4
1 -100 425 53875
15 -185 480 53250
54 -255 485 53000
1 630 52875
105 -335 565 52500
4 -175 730 52375
52250 4000 1
41 -350 695 52000
7 915 51750
15 -415 835 51500
2 -415 875 51375
18 -490 990 51000
16 1105 50500
17 -545 1390 50000
49000 2035 +705 20
48625 1660 +370 1
13 2180 48500 1775 +595 25
48375 1565 +425 13
48250 1755 +655 25
48125 1395 +320 1
48000 1695 +620 97
47750 1535 +475 10
47625 1270 +245 12
47500 1460 +560 30
47000 1300 +405 23
46625 990 1
46125 835 1
46000 1045 +365 6
45500 975 +220 20
45250 930 8
45000 690 +105 5
44250 765 +315 8
44000 720 +270 18
43500 650 +150 43
43000 535 +200 63
42500 515 +185 25
42000 455 +156 51