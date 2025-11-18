令和ロマン・くるまが、すぐ近くのベンチに座る西村博之（以下、ひろゆき）の存在にまったく気づかず、ひろゆきをバス停に残して目的地へ出発。一瞬だけ映り込んだひろゆきの姿に、視聴者から爆笑コメントが殺到した。

【映像】「ひろゆきを探せLv1」画面に見切れるひろゆき

11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

インドで迎えた南アジア旅7日目、くるまは前日に出会った現地の青年の家へ向かうべく、ダージリンを目指した。しかし、ダージリン行きのバスはエアコンが無く、所要時間は3時間半〜4時間と判明。気温33度の中、過酷なバス移動になることが予想され、くるまは水分補給をした。そんなことをしているうちに、ダージリン行きのバスがもう間も無く出発することがわかり、くるまは大慌て。自分が乗るバスを探しに向かった、その時だった。目の前のベンチに、ひろゆきが座っていたのだ。

しかしくるまはひろゆきにまったく気づかず、前を素通り。同じようなバスがたくさん並ぶ中、ダージリン行きのバスを必死に探し回った。最終的には現地の人が親切に教えてくれたおかげで、バスを見つけることができたのだが、この時くるまは尿意マックス。バスの出発時刻が迫る中、一目散にトイレへ走った。

ここで「この時、『あること』にくるまだけが気づいていなかった」とテロップが表示。トイレがある建物と、ひろゆきが座るベンチはすぐ近く。しかしまたしてもくるまは、ひろゆきに気がつかず、トイレから出ると大慌てでバスへ。ひろゆきと合流することなく、ダージリンに向けて出発したのだった。このシーンを受け、コメント欄は大盛り上がり。「ひろゆきおるやん」「ひろゆきだ！」「今ベンチにひろゆきいたなｗ」「ひろゆき置いていかれたの？ｗ」「ひろゆきチラ見せおもろすぎw」「ひろゆきの存在にきづいてないのかｗ」といった声が寄せられた。

そしてついに、ダージリンでくるまとひろゆきが合流する。この時ひろゆきが座っていたのは、観光客向けのフォトスポット。目立つ場所だったため、くるまもさすがに気づいたようだ。ひろゆきを発見すると、くるまは「びっくりした〜！ちょっと待ってくれよ…」と爆笑。ようやく実現した2人の合流シーンに、視聴者からは「ひろゆききたー！」「ひろゆきを探せLv1」と声が上がっていた。