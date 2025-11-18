１７日のテレビ朝日「モーニングショー」では、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言し、これに中国側が強烈に抗議している件を取り上げた。

番組では１５日から１６日にＡＮＮが行った世論調査の結果が紹介され、「日本が集団的自衛権に基づいて武力行使に踏み切ることも必要だと思うか」との質問では「必要３３％、必要ない４８％、分からない・答えない１８％」だったと伝えられた。

玉川徹氏は、世論調査の結果を「まだ日本人は冷静とも思えますが、必要が３３％もいるとも思えますね」と指摘した。

猿田佐世弁護士も「台湾有事とか集団的自衛権って、どのくらいの方が分かって答えてらっしゃるのか。台湾で起きる中国相手の戦争に日本が自衛隊を派兵して参戦することなんですよ」と指摘。別途行われている「台湾に自衛隊を米軍とともに派兵して戦闘行為をやるか」との問い方での調査では「１２％」だと指摘した。

玉川氏は「戦争状態になったら何が起きるのかを冷静に考えた方がいいと思います。考えた上で答えていかないと、政府が冷静な判断ができるかは国民にかかっている。国民が行け行けとなったら、政府が冷静な判断をしようと思っても止められない状況になる。国民の責任は非常に大きいと思います」と述べた。