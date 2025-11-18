【日本一かわいい高校生候補】九州・沖縄エリア代表：りあ＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/18】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第6回は、九州・沖縄エリア代表：りあさんのインタビューを届ける。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
◆りあさんプロフィール
出身：佐賀県
学年：1年生
誕生日：6月13日
MBTI：ESFJ
趣味：メイク
特技：スポーツ
好きな食べ物：魚、納豆、チーズハンバーグ
嫌いな食べ物：なすび、かぼちゃ、オクラ
好きな言葉（座右の銘）：諦めなければ必ず道はある。必ず。
最近ハマっていること：納豆巻きを食べること
◆りあさん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
夢や目標に少しでも近づきたい。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
負けず嫌い！
― 憧れの有名人はいますか？
永瀬さらちゃん。
◆りあさんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しい事があった時は自分が信頼できる人に話す。
◆りあさんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
Popteen専属モデル、女優。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
目標を立てて諦めずに努力する事！
◆「女子高生ミスコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「女子高生ミスコン」とは
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
