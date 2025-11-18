2¾¡ ¢ª 11¾¡¡¡ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡È´°Á´Éü³è¡É
¡¡ÃæÆü¤ÎÂçÌîÍºÂç¤Ïº£µ¨¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï10Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢13Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¡£18Ç¯¤ËÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤È20Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢20Ç¯¤ËºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢´°Á´Éü³è¡£
¡¡21Ç¯¤â22»î¹ç¡¦143²ó1/3¤òÅê¤²¡¢7¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.95¡£22Ç¯¤â23»î¹ç¡¦157²ó¤òÅê¤²¡¢8¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.46¤È¡¢Æó·å¾¡Íø¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢24Ç¯¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.87¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î3Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç5²ó4¼ºÅÀ¤â¡¢5·î7Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç6²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤éÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢6·î6Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6·î27Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢7·î29Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¼«¿È4Ï¢¾¡¡£8·î12Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î20Æü¤Îºå¿ÀÀï¤«¤é5Ï¢¾¡¡£5»î¹çÁ´¤ÆQS¡Ê6²ó°Ê¾å3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë°ÂÄê´¶¡£
¡¡µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.10¡£20Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆó·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î11¾¡¡£¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡É¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤â¡¢¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤¸¤È¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£