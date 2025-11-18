本田真凜、色白素肌全開の衣装姿にファン釘付け「天使降臨」「綺麗で見惚れる」
【モデルプレス＝2025/11/18】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が11月17日、自身のInstagramを更新。アイスショーのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美女スケーター「天使降臨」色白素肌輝く衣装姿
本田は「東京公演ありがとうございました」とつづり、プロフィギュアスケーターで恋人の宇野昌磨プロデュースのアイスショー「Ice Brave2」東京公演でのオフショットを投稿。胸元に淡い色の花がデザインされた白の衣装を着用し、美しい素肌が輝くショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「天使降臨」「綺麗で見惚れる」「色白でエレガント」「目の保養」などと反響が殺到している。（modelpress編集部）
