◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と王座を争う同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。注目の一戦まであと６日。「走り込み合宿からスパーリングまでどれもやり切れた。今、最終段階に入っている状態だが、コンディションもメンタルも全てがベストコンディションで仕上がっている」とアピールした。

元ＷＢＣ世界バンタム級暫定・ＷＢＡ世界同級王者の拓真は、昨年１０月の王座陥落以来、１３か月ぶりの王座返り咲き狙う。しかし「今の気持ちとしては、世界王者に返り咲くというよりは、天心選手にしっかり勝って初黒星をつける。ここが今の自分の一番のモチベーション」と決然と言った。天心はキックボクシング４２戦全勝（２８ＫＯ）、総合格闘技４戦全勝、キック・総合ミックスルール１戦１勝の戦績を残し、さらに２３年４月のプロボクシングデビュー後も７戦全勝（２ＫＯ）。公式戦５４戦無敗を誇る「神童」に、土をつけることを誓った。

公開練習では、シャドーボクシングと鈴木康弘トレーナー（３７）を相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ披露した。

天心戦に向けたスパーリングは、１１日に打ち上げた。２０２２年世界ユース選手権優勝などアマ７冠で日本バンタム級７位の坂井優太（２０）＝大橋＝、アマ９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝、ＩＢＦ世界スーパーフライ級９位・韓亮昊（２８）＝六島＝ら豪華サウスポー陣と合計１００ラウンド以上のスパーリングを重ねたという。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「これ以上ないパートナーとスパーリングを続けて、非常に良い練習で終わった。何より感じるのは、拓真が（ジムに）来て１３年以上が経つが、この試合が一番集中して気合いが入って、勝ちたいという気持ちがひしひしと伝わってきている。天心選手がそれだけの強敵だということの裏返しだと思う。本当に試合が楽しみです」とうなずいた。

父・真吾トレーナー（５４）は「拓真がプロになって、多分初めてっていうぐらい、同じ思い、気持ち、同じ温度でトレーニングができた。今回は本当にしっかり自分についてきてくれたし、拓真の試合に対しての気持ちも練習を見ていてすごく伝わってきた。最高に仕上がっています」と太鼓判を押した。

戦績は拓真が２０勝（５ＫＯ）２敗、那須川が７戦全勝（２ＫＯ）。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。