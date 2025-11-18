貸し切り新幹線でおもてなし！JR東海リテイリング・プラス『A3!（エースリー）』コラボレーション企画

JR東海リテイリング・プラスが、イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』とのコラボレーション企画を2025年12月2日(火)から12月22日(月)までの期間、実施します。

「MANKAIカンパニーの劇団員が貸し切り新幹線でみなさまをおもてなし！」をコンセプトに、深紅のスーツに身を包んだ描きおろしイラストが登場。

限定駅弁やオリジナルグッズが、東京駅から新大阪駅のキヨスクなどで発売されます。

JR東海リテイリング・プラス『A3!（エースリー）』コラボレーション企画

開催期間：2025年12月2日(火)〜2025年12月22日(月)

開催場所：東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「デリカステーション」等

※一部店舗では取扱いのない商品もあります。

今回のコラボレーションでは、限定駅弁やコラボラベルのフード、オリジナルグッズが登場します。

あわせて、対象商品を含む税込700円以上の購入で『A3!オリジナルグッズ』が当たるプレゼントキャンペーンも開催。

キャンペーンへの参加には、「TOKAI STATION POINTアプリ」のダウンロード・会員登録が必要です。

さらに、アプリゲームとも連携し、コラボレーション限定の「劇団員ブログ」や「ログインボーナス」も配信予定です。

『A3!』駅弁

価格：1,580円(税込)

販売期間：2025年12月2日(火)〜12月22日(月)

販売駅：東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅

※各日数量限定、予約・取り置きはできません。

※静岡駅は毎週火・土・日のみ、京都駅・品川駅の一部店舗は販売のない日があります。

『A3!』の世界感をぎゅっと詰め込んだコラボ駅弁が数量限定で登場します。

4つに仕切られたお弁当箱の中には、『A3!』の組名にちなみ「春夏秋冬」の旬の食材を使用したおかずが詰め込まれています。

さらに、描きおろしイラストの4人の劇団員をイメージしたおかずや、「スーパーさんかくクン」をプリントした魚肉シートも入っています。

駅弁にはオリジナルノベルティカードが1枚封入されています（全3種）。

ノベルティカードは発売週ごとに絵柄が異なります。

12月2日(火)から12月8日(月)までのデザイン。

12月9日(火)から12月15日(月)までのデザイン。

12月16日(火)から12月22日(月)までのデザインです。

『A3!』コラボラベル付き！おにぎり・サンドイッチ・スイーツ

『A3!』の劇団員たちが、おにぎり・サンドイッチ・スイーツのラベルになって登場します。

パーティーにぴったりのメニューや、劇団員をイメージしたおにぎりなどがラインナップ。

・米サンド(フライドチキン)

価格：370円(税込)

・米サンド(カツカレー)

価格：398円(税込)

・おむすび(卵かけごはん風)

価格：198円(税込)

・おむすび(海老ドリア風)

価格：240円(税込)

・ハンバーグ＆オムレツサンド

価格：360円(税込)

・パストラミビーフロール

価格：375円(税込)

・港シフォンストロベリーチーズケーキ味

価格：410円(税込)

・港シフォンホワイトチョコレート味

価格：410円(税込)

『A3!』コラボ限定グッズ

・アクリルスタンド (「卯木 千景」「斑鳩 三角」「伏見 臣」「御影 密」)

価格：各1,650円(税込)

・クリアファイル2枚セット (コラボキービジュアル＆コラボ限定ミニキャラ集合イラスト)

価格：800円(税込)

・フレークシール(24種セット)

価格：720円(税込)

・コラボオリジナルフレーム トレーディングクリアカード【春組・夏組】(全12種)

価格：単品360円 (税込)／BOX 4,320円(税込)

※ブラインド商品のため、絵柄は選べません。

・コラボオリジナルフレーム トレーディングクリアカード【秋組・冬組】(全12種)

価格：単品360円 (税込)／BOX 4,320円(税込)

※ブラインド商品のため、絵柄は選べません。

・トレーディングアクリルスタンドキーホルダー【春組・夏組】(全12種)

価格：単品880円 (税込)／BOX 10,560円(税込)

※ブラインド商品のため、絵柄は選べません。

・トレーディングアクリルスタンドキーホルダー【秋組・冬組】(全12種)

価格：単品880円 (税込)／BOX 10,560円(税込)

※ブラインド商品のため、絵柄は選べません。

オリジナルグッズは、2025年12月9日(火)10:00からオンラインショップでも販売されます（トレーディング商品はBOX販売のみ）。

『A3!』コラボキャンペーン

「TOKAI STATION POINTアプリ」を提示して、税込700円以上購入すると、キャンペーンに参加できます。

その場で当たる「無料引換券コース」または、抽選で当たる「A3!オリジナルグッズコース」の2つのコースから選べます。

「A3!オリジナルグッズコース」は、キャンペーン対象商品のアイコンがついたPOPの商品を含む税込700円以上の購入と、アプリへのレシートアップロードが必要です。

応募期間によって応募できる景品が異なります。

新幹線での旅のお供や、お土産にもぴったりのコラボレーションです☆

JR東海リテイリング・プラス『A3!（エースリー）』コラボレーション企画の紹介でした。

