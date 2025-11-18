モデルでタレントのわたなべ麻衣（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族でディズニーを訪れた“幸せ3ショット”を披露した。

わたなべは「娘の誕生日ディズニー （やっっっと投稿。笑）」と書き出し「10月19日 はーちゃんの5歳の誕生日だったので 家族でディズニーに行ってきました 」とつづって、夫でタレントのJOY（40）とミッキー＆ミニーのかぶり物を着て、「美女と野獣」に登場する「ベル」のドレスを着た長女との“ディズニー幸せ3ショット”を披露した。

続けて「小さい頃はイッツアスモールワールド ５回連続とか乗ってたのに 今年はジェットコースター系も全部制覇したし タワーオブテラーも乗れたんだよ？！ すごすぎない？！？！？！」と、娘の成長を喜んだ様子を記し、長女とJOYが横並びで同じポーズをとった“父娘ショット”や、久しぶりの“夫婦2ショット”などもアップ。「（ちなみにJOY君は怖くて乗りませんでした笑）」と夫のJOYは娘の乗ったアトラクションに怖がって乗れなかったというプチ情報も明らかにした。

最後には「5歳になった今年は楽しめるものや 興味をもつものがガラリと変わってて 大人もしっっっかりと楽しめて 満足度半端ないディズニーでした 」と、家族全員で誕生日ディズニーを楽しんだ様子をつづった。

この投稿にフォロワーからは「JOY君とまいちゃん夫婦はお似合い美男美女だね〜」「ベルの衣装とミニーちゃんのお洋服とっても似合ってる」「楽しそうな写真が見れて嬉しいです」「もう5歳になったんですねー！！」などの声が寄せられている。