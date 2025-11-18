令和アカウンティング・ホールディングスの子会社であるミラクル経理が、経理DXに資するシステム「ミラクルX（エックス）」のサービスを2025年11月18日に開始しました。

第一弾として、AIによる自動判定で固定資産判定作業の時間を大幅に削減する「X1（エックス・ワン）｜AI資産判定」(特許出願中)を提供します。

期間限定で、実際の導入後と変わらない操作性を無料で試すことも可能です。

ミラクル経理 経理DXシステム「ミラクルX」

ミラクル経理は、経理のプロとして令和アカウンティングに長年蓄積されたノウハウを活用し、専門知識を実装したAI経理システムの開発を進めてきました。

特に、不動産ファンドにかかるSPC・REIT会計の先駆者として数多くの大手不動産会社に経理コンサルティング業務を提供してきた令和アカウンティングの専門的知見に着目し、固定資産関連業務の効率化に実用的なシステムの開発を進めています。

第一弾「X1｜AI資産判定」

2025年11月18日よりサービス提供を開始した第一弾「X1｜AI資産判定」は、実務の現場で多大な人手・時間を要する固定資産判定作業について、AIによる自動判定を実現します。

このシステムは、年間1万件以上の固定資産判定業務を経験する令和アカウンティング自身が業務効率化に活用。

ユーザーとしてフィードバックを重ねることで、AIの判定精度を担保しています。

システム＋人によるハイブリッドサポート

経理コンサルティング会社発のシステムならではの、システム＋人によるハイブリッドサポートが可能です。

経理DX導入に向けたいかなる課題にも、コンサルタントの人間力を備えた令和アカウンティングが全面的に伴走します。

無料トライアル

経理部門の連携を加速するベース機能として、以下の機能を期間限定で無料でお試しいただけます。

どこからでもアクセスできる「クラウド機能」会社やプロジェクト単位で情報を一元管理できる「キャビネット機能」社内外を問わず関係者と連携ができる「メンバー共有機能」

AIと経理のプロの知見を融合した「ミラクルX」を体験できる機会です。

ミラクル経理 経理DXシステム「ミラクルX」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 経理コンサル発のAI！ミラクル経理 経理DXシステム「ミラクルX」 appeared first on Dtimes.