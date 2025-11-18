19日からは冷え込みがさらに厳しくなりそうですが、静岡県内各地では見ごろを迎えた紅葉やあたたかいグルメを堪能する姿が見られました。



秋の空が広がり、紅葉も徐々に深まる静岡県内。最低気温が一桁となる日もあるなど少しずつ冬の足音が聞こえ始めたこの時期に食べたくなるのが…。



ほっかほかの“焼き芋”。



18日、掛川市のこども園では焼き芋パーティーが開かれていました。





（園児）「焼き芋おいしくなーれ」焼き芋に使うサツマイモは園児たちが地域のボランティアと一緒に育てたもので、この日も園児たちがサツマイモを新聞紙で包み準備を行いました。焼き芋に使うサツマイモは約300本用意され、園児たちはたき火を囲みながら完成を心待ちにしていました。そして、焼き上がりが近づくと…。（園児）「あ～いいにおい」（園児）「焼き芋のにおい」そしてホクホクに焼きあがると、地域のボランティアと一緒にさっそくいただきます。（園児）Q.味は？「おいしい」「100点満点」（地域ボランティア）「すごく大きなサツマイモが取れたんだよね。こんなに甘いとは思わなかったね、おいしいね」自分たちが育てたおいしいアツアツの焼き芋に、子どもたちの笑顔があふれていました。一方、下田市では。人気観光スポットの下田ロープウェイで行く寝姿山の山頂に、この時季ならではの景色が広がっていました。（記者）「晴天に恵まれた下田市です。寝姿山ではリトルエンジェルが見ごろを迎えています」紫が映えるかわいらしい花の「リトルエンジェル」。咲き進むにつれて花の色が変わるのが特徴で、咲き始めは、中心が白い紫色の花で、開花が進むにつれて、薄いピンク色から濃いピンク色に変わっていきます。（地元の小学生）「いいにおい」（地元の小学生）「いいにおいします」寝姿山自然公園内には「リトルエンジェル」が、約800株植えられていて、2025年は夏の暑さの影響で前年に比べて開花が遅れていましたが、ようやく見ごろを迎えて、地元の小学生や多くの観光客が訪れていました。（神奈川から 観光客）「すごくきれいですよね、紫が鮮やかであまり見たことない」（観光客）「珍しいよね。すごく春を感じる」「リトルエンジェル」は12月中旬まで楽しめるということです。一方、浜松市の山間部に位置する佐久間町では、今が紅葉の見頃。その景色をドローンで空から見てみると…、色鮮やかな景色が広がっていました。地元の観光協会によると、見頃は12月上旬頃までということです。そして、静岡市の中心部では…。（高山 基彦 キャスター）「静岡市の紅葉スポットの一つ、駿府城公園にやってきました。園内は葉も黄色く色づき始め、秋の風情を感じさせてくれます」18日は秋空が広がり、心地よい気温となったこともあり、深まる秋を感じながらゆっくりと過ごす人の姿が見られました。（訪れた人）「紅葉ということで見に来た。黄色が綺麗、赤よりも。青空との対比で写真もきれいに撮れたのでよかったと思います」また、駿府城公園の中にある紅葉山庭園では、少しずつ赤や黄色に染まり始めた木々が訪れた人たちの目を楽しませていました。駿府城公園の紅葉は色づき始めたばかりで、「ウェザーニュース」によると見頃は12月上旬頃だということです。そして、肌寒くなると食べたくなるのがアツアツのおでん。駿府城公園内にある、このおでん店では、2週間ほど前からおでんを求める客が増えたといいます。（駿府城公園おでんや おばちゃん 杉浦 孝 店主）「観光の人も地元の人も公園に来ている感じがある。ありがたい天気が続いて、おでん日和が続いてる感じはありますね」寒さが増して、おでんを求める人が多くなってきたことから、仕込みの量も増やしているといいます。（駿府城公園おでんや おばちゃん 杉浦 孝 店主）「夏は食材をちょっと減らしたりとか、種類を減らしたりいうこともありましたけど、今はもうフルスロットル。全てのおでんを準備してます」取材中にも次々とおでんを買う人の姿が。外に設けられた飲食スペースには、おいしそうにおでんを頬張る様子が。（訪れた人）Q,青空のもとで食べるおでんはどうですか？「最高ですよ、おいしいですよ。いいお天気だしねえ、とてもおいしくいただいていい気持ちです」（訪れた人）「きょうは暖かく、せっかく静岡にきたのでおでんを食べた。おいしいんですけれど、合わせるのはビール。熱かんではなくてビール」これから秋が一層深まる静岡県内。今しか見られない秋やアツアツのグルメを堪能してみてはいかがですか？