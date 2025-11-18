タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。長男のために作ったお弁当の写真を公開し、北斗晶さんとの心温まるエピソードを明かしました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 北斗晶との心温まる交流を明かす 「あれから12年。ず〜っと優しくて温かい北斗さん」「私もそんな温かい人になりたい」





小倉さんは「中学一年生 長男のお弁当です！」と綴り、4日分のお弁当の画像を投稿しました。彩り豊かに盛り付けられたおかずが、食欲をそそりますが、特に注目すべきは、このお弁当に使われているお米についてのエピソードです。







小倉さんによると、元プロレスラーでタレントの北斗晶さんから「新米ができたから、子ども達に沢山食べさせてあげて！」と30キロものお米を送っていただいたとのこと。







北斗さんとの縁について、小倉さんは12年前のエピソードを振り返っています。長男が1歳の時、ハワイからの帰りの飛行機で北斗さんと一緒になった際、小倉さんがお手洗い前で立って長男をあやしていたところ、北斗さんが「赤ちゃん、可愛い〜 抱っこしたいから機内食ゆっくり食べておいで〜」と声をかけ、抱っこしてくれたそうです。





小倉さんは、「あれから12年。ず〜っと優しくて温かい北斗さん。他にも沢山感謝することがあります！！」と感謝の気持ちを表現。「私もそんか温かい人になりたいなぁ」と憧れの思いを記し、「優しさに涙が出ます」という言葉で締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】