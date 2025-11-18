人間をダメにしてしまう『コタツ』を出したら、5頭のコーギーさんたちが…。ダメになったのは、人間だけではなかったまさかの羨ましすぎる光景は記事執筆時点で145万回を超えて表示されており、7.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@hachi_stagram』に投稿されたのは、冬の味方『コタツ』によってダメになってしまうご家族の姿。人間をダメにするコタツを出したら、その影響は愛犬にも及んだようで…。

コタツに入り、気持ちよさそうに眠っていたというママさん。すると、あっという間にコーギーさんたちに囲まれることとなり、コーギーさんたちも同様に『ダメになってしまう』こととなったのだそう。

まさに『所狭し』という言葉がぴったり、コタツの温もりなのかコーギーさんたちによる温もりなのかが分からなくなりそうなほど、ぎっしりとコタツに詰まっていたというお母さんとコーギーさんたち。

『おちりーず』という愛称で親しまれている看板犬コーギー「はち」さん「ここ」さん「こもも」さん「こはる」さん「てん」さんも、コタツの魅力にすっかりと魅了され、完全にダメになってしまったのだそう。

あまりにも微笑ましく温もりに溢れるその光景は、多くの人々の心をほっこりと温め、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「夏といい、冬といい、ワンコは快適な場所をよく知っていますね」「何この幸せ空間は！！」「みんなダメになってて可愛い」「犬もダメにしてますね…」「多幸感と引き換えにコタツに魂を売ったのですね」など多くのコメントが寄せられています。

看板犬『おちりーず』が大人気

宮城県大和町にあるペットと泊まれる宿『dogvillage台ヶ森ドッグラン&カフェ』で看板犬を務めている『おちりーず』さん。コタツの有無に関わらず、大好きなお母さんのそばに大集結する光景があまりにも微笑ましく素敵なもの。

お母さんだけでなく、小さな女の子を守ったり看板犬として接客をしたりと日々賑やかに忙しく過ごすおちりーずのお姿は、日々多くの人々にコーギーの魅力を発信し続けています。

