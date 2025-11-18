「突然すぎて驚きが隠せない」ロッテ22歳の侍が結婚　6月2日入籍をSNSで発表「大好きなこのチームで真摯に野球と…」

自身のSNSを通じて結婚を発表したロッテ・西川史礁(C)産経新聞社

ロッテのルーキー・西川史礁が11月18日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。お相手は青学大時代から交際していた一般女性で、6月2日に入籍した。

西川は「いつも温かいご声援をありがとうございます」と切り出し、「私事ではありますが、2025年6月2日に学生の頃からお付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」と伝えた。

投稿した写真には、ハート型のバラの花びらの上に、高級ブランド「ハリー・ウィンストン」の指輪が光り輝いている。その近くには、バラの花束も添えられている。

プロ1年目の今季はレギュラーシーズンで規定打席に到達し、打率.281をマークしたパ・リーグの新人王候補。追加招集で出場した先日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」でも、2試合で8打数3安打2打点と活躍した。

駆け抜けた1年のオフに入った直後の報告。「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングでの発表とさせていただきました」と説明した。