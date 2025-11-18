【ステーキ食べ放題】とろけるハラミ、リブロース、サガリカット…ライス、味噌汁、惣菜まで食べ放題のイベント開催（飲み放題付4000円）

ワンダーステーキ泉南店は、「忘新年会プラン」として人気のステーキが味わえる特別な食べ放題イベントを開催する。※2025年11月20日予約開始、文中価格は全て税込

柔らかワンダーステーキ、ミカヅキリブロースステーキやサガリカットステーキ、特製ハンバーグなど、厳選されたメニューが登場。期間限定の人気商品「とろけるハラミステーキ」もメニューインされているという。アルコールも飲み放題。

食べ放題企画は、特別価格の4000円（飲み放題付き）で提供。ライス、味噌汁、惣菜も食べ放題だという。未成年はソフトドリンク飲み放題3500円になる。

〈イベント詳細〉

今回の「忘新年会プラン」では、人気の5種類のステーキとドリンクが楽しめる。目玉商品は、とろけるほど柔らかい「とろけるハラミステーキ」。さらに、ライス、味噌汁（スープ）、常時4種類以上用意している惣菜なども食べ放題。たくさんの食材が楽しめる食べ放題プラン（時間制限90分）。

■食べ放題メニュー

・柔らかワンダーステーキ

ワンダーステーキの看板メニュー。

・ミカヅキリブロースステーキ

ファン多数の一品。ジューシーで脂の甘みが特徴。

・サガリカットステーキ

赤身肉の中でも食べ応え抜群。

・チキンステーキ

柔らかなチキンは大人からも子供からも人気。

・特製ハンバーグ

ふんわりほどける肉汁たっぷりハンバーグ。

・ビッグフランク

サイドディッシュとしても人気。

・とろけるハラミステーキ：

名物のとろけるハラミが食べ放題なのは今回の忘新年会プランのみ。

■飲み放題メニュー

・生ビール

・ハイボール

・濃いめのハイボール

・ウイスキーロック

・レモンサワー

・濃いめのレモンサワー

・ワインサワー

・濃いめのワインサワー

・翠ジンソーダ

【こちらのリンクから予約すると特別クーポンを配信】

〜特別クーポン内容〜

・4名以上の予約で幹事無料

・キッズドリンクバー無料

【開催概要】

企画内容：忘新年会プラン

価格：4000円※未成年は3500円（ソフトドリンク飲み放題）

予約受付：2024年11月20日（木）

販売場所：ワンダーステーキ泉南店

販売期間：2025年11月20日（木）〜2026年1月31日（土）