「第１２回ＪＡＳＲＡＣ音楽文化賞贈呈式」が１８日、都内で開催された。今年は、ぐらもくらぶ、一般社団法人ＨＯＰＥプロジェクト、株式会社矢川ピアノ工房、北海道農民管弦楽団の４団体が表彰された。

２０１４年１１月に創設され、売り上げや利用実績など数字には表れない活動を行う音楽関連の個人、団体、作品をたたえる同賞。

１分で７８回転する初期のレコード、ＳＰレコードの音源をＣＤで復刻するレコードレーベル「ぐらもくらぶ」主宰の保利透さんは「監修、解説、デザインをしていただいた方、レコードを提供していただいた皆様あっての受賞です。ありがとうございました」と感謝。原爆被害を受けた「被爆ピアノ」を修復、保存し、演奏会などを開催する一般社団法人ＨＯＰＥプロジェクト、株式会社矢川ピアノ工房も受賞し、「ＨＯＰＥ―」の代表理事・二口とみゑさんは「２０年間活動してきて、色々なところに（ピアノを）持って行って、著名な方々に弾いていただいた。お隣の人と、手を開いて心を開くことが平和につながると思う。これを励みに頑張っていきたい」と力強く語った。

北海道在住の農家や関係者で結成されたオーケストラ・北海道農民管弦楽団代表の牧野時夫さんは「今でも農家は地方で文化や芸術に触れる機会が少ない。このオーケストラを始めて今年で３２年。毎年、北海道各地を回って演奏会を行っているので、これからも地道に活動していきたい」と語った。