今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１４年の１着ダノンシャーク（岩田康騎乗）と、２着フィエロ（福永騎乗。当時は騎手、現在は調教師）の大激戦を振り返る。８番人気のダノンシャークがイン強襲から、フィエロとの大接戦を鼻差で制し、念願のＧ１初制覇。完璧なレース運びをしたのに２着だったフィエロにとっては、悔しい敗戦となった。

すべてがうまくかみ合っていた。スタートが決まり、好位のインに収まった。「イメージ以上の道中」と福永。ストレスを与えることなくフィエロをリードした直線。追い出すタイミングだけを計っていたが、そこでも自然と前が開く。態勢を崩すことも、ちゅうちょすることもなく馬群を割って一気に先頭へ。

もう鞍上は勝利を確信していたはずだが、道中は３馬身後ろにいたダノンシャークが馬群を縫い、最内から忍び寄ってきた。封じ込めに向け、こん身の力で追うが、想像以上に速い接近。１００メートルに及ぶ馬体を合わせての叩き合い。耐えて、しのいできたが、最後の１完歩で５センチだけかわされた。勝ったのは８番人気のダノンシャークだった。

「最悪や。何もかもがスムーズで、うまく行き過ぎた。結果だけが伴わなかった」。完璧に運んでの鼻差２着を受け入れられない。しかも、勝ち馬は昨年は自身が騎乗して３着と惜敗し、前走の手綱も執っていた６歳馬。「よりによってダノンシャークとは…」。悔やんでも悔やみきれない。藤原英調教師も「１００点だったが、相手がそれ以上だった」と、力を出し切っての敗戦を苦笑いで振り返るしかなかった。

ダノンシャークは１６年に競走馬を引退し、種牡馬となった。代表産駒にはタイキドミニオン（ダートで２勝）、シャークスポット（芝で１勝、ダートで２勝）などがいる。