◇明治神宮大会大学の部準決勝 青学大8―2八戸学院大（2025年11月18日 神宮）

大会連覇を狙う青学大は8―2で八戸学院大に快勝し、決勝進出を決めた。安藤寧則監督は「とにかく負けたくなかった。結果的に連覇につながればいいです」と語った。

この日はOBのロッテ・西川史礁外野手（22）が結婚していたことが発表された。昨年まで青学大の4番を担っていたスラッガーの吉報。安藤監督は「前もって連絡がありました。もちろん“おめでとう”と。プロ2年目はとにかく相手も研究してきますし、そういった中でやっぱりこう成績を出し続けていくっていうことが、ことが大事になります。現状に満足することなく、とにかく成長していってほしいなと思います」と話した。

西川は今季、108試合に出場し、打率・281、3本塁打、37打点の好成績を残した。安藤監督は「西川は人に恵まれている。持ってますよね。もちろん本人の頑張りですけど、やっぱり周りの人も含めて環境というところ。“周りの支えがあって今日の自分があるぞ”っていうのは僕も言いますし、周りで支えてくださってる方々のおかげなんだよ、と」と教え子の結婚を祝福していた。