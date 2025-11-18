日本付近にジワジワと南下する強い寒気の影響で、18日は広い範囲で前日よりも大幅に気温が低くなり、12月並みの寒さになりました。東京も夕方以降はぐんぐん気温が下がり、夜は朝よりも寒くなりそうです。

■強い寒気が南下し各地で気温“大幅ダウン”

18日の日本付近は冬型の気圧配置となり、上空にはこの冬一番の寒気が流れ込んできています。この寒気の影響で、気温は各地で17日より大幅に低くなりました。各地の最高気温は、北海道の稚内で-1.1℃、旭川で-0.7℃と、昼間も凍えるような寒さで、今シーズン初の真冬日となりました。そのほか、青森で2.5℃、仙台で8.5℃、新潟で9.6℃、長野で9.2℃など北日本や日本海側を中心に10℃を下回っていて、前日と比べて10℃以上も低くなっています。全国に設置されている気温の観測地点の8割超で、この冬一番の寒さを記録しています。

■東京も夕方以降は一段と寒く

関東も、各地で前日より気温が大幅に低くなっています。東京都心では最高気温16.3℃でしたが、夕方以降は気温がぐんぐん低下。午後6時には11℃、深夜0時には8℃の予想で、冷たい北風も強まって一気に寒くなりそうです。

■関東はあす〜あさってが“寒さの底”

そして関東では19日〜20日が寒さの底となる見込みです。19日は、最低気温が北部で2〜3℃、南部で5〜8℃前後と各地で今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。また、日中も日差しがあっても気温が上がらず、最高気温は13℃前後と12月並みの寒さとなるでしょう。

17日の季節外れの暖かさから、一気に冬の寒さになります。寒暖の差が非常に大きくなっていますので、体調管理には十分お気をつけください。