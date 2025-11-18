ピン芸人のダンディ坂野が１８日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。

ダンディには高校１年の長女と小学６年の長男、２人の子供がいる。ナイツの塙宣之に「なんか頭いいってニュースになって」と聞かれると、「下の子が、（来年）２月に中学受験する子が全国模試で１位になって」と明かした。

ちなみに長女は「中学受験うまくいって、いまスライドで高校行って。まあ高校受験なしで楽しい高校生活を送ってて」。

子供の教育に関しては「奥さん、結構熱心」と言うが、「子供が自分勝手にできてる子。よく言われるのよ。『どうしてるんですか？』って。どうもしなくてもやる子はやるし、親がけしかけてもやらない子はやらないっていうのが持論っていうか」。

だが一方で「ちゃんと物で釣ってる」とか。「合格したら、お姉ちゃんが毎日見て笑ってるスマホ買ってやるからつって」。だが口うるさく「勉強しろ」などとは言わないという。

ちなみに子供は、父であるダンディのことは「好きだと思う」とのこと。「昔、上の子から言われたんだけど、『お父さんのせいでイヤな思いしてないか？』って聞いたら、『してることがちょっとあったとしても、その倍以上うらやましがられる』って」と話していた。