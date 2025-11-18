Billlie、日本・アメリカに続き中東でもファンを魅了！「K-EXPO UAE」で圧巻パフォーマンス披露

ガールズグループBilllieが、中東のファンを魅了した。

Billlieは11月16日、アラブ首長国連邦ドバイで開催された「2025 K-EXPO UAE : All about K-style」（以下、「K-EXPO 」）に出演し、強烈なカリスマで圧倒的な存在感を放った。

「K-EXPO 」は韓国コンテンツ振興院が主催する、中東地域最大規模のKコンテンツおよび関連産業博覧会だ。韓国を代表するK-POPアーティストの一組として公式招待されたBilllieは、登場と同時に会場の熱気を一気に高め、中東のファンの心をしっかりとつかんだ。

（写真提供＝MYSTIC STORY）Billlie

Billlieは代表曲『RING ma Bell (what a wonderful world)』で華々しくステージの幕を開け、『flipp!ng a coin』『trampoline』を続けて披露し、爆発的なエネルギーを届けた。さらに『lionheart (the real me)』『EUNOIA』では、独創的なストーリーテリングとパワフルなパフォーマンスが融合したハイクオリティなステージを展開し、大歓声を巻き起こした。

加えて、ドバイで活動するK-POPダンスチームとのサプライズコラボでは、『GingaMingaYo (the strange world)』の特別ステージを披露し、観客に新鮮な見どころを提供した。

Billlieはこれまでにも、日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」や、アメリカ東部最大規模のアジアポップカルチャーイベント「Otakon 2025」など、世界的な大型イベントに相次いで参加。まさに“ワールドクラス・パフォーマンス”グループとしての存在感を確固たるものにしてきた。

（写真提供＝MYSTIC STORY）Billlie

今回のドバイ公演でも圧巻のステージングを披露し、日本・アメリカに続き中東ファンの心までも完全に虜に。グローバルな影響力を再び証明した。

またBilllieは、ミニファンミーティング「Homecoming Day with Belllie've」でデビュー4周年をファンと共に祝い、完全体カムバックを控えるなか、未発表曲『cloud palace』をサプライズ披露し、期待感を一層高めている。

（記事提供＝OSEN）