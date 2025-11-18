「今日好き」榊原樹里、キャミ×レオパード柄アウター姿に「ギャルっぽくて可愛い」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が11月17日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で美しい肌を披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル抜群」ギャル風キャミショット
榊原は「クリスマスが近づいてきて色んなとこキラキラしてきた」と記し、ライトアップされた夜のメリーゴーランドをバックに黒いキャミソールインナーの上にレオパード柄のファージャケットを羽織ったショットを公開。デコルテや肩にかけて美しい素肌をちらりと見せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「一番キラキラしてる」「ギャルっぽくて可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、キャミソール×レオパ柄アウターで美肌見せ
◆榊原樹里の投稿に反響
