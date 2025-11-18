丸高愛実、子ども3人連れ公園満喫 長女＆次女との3ショットに「可愛い親子」「どことなく似てる」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】タレントの丸高愛実が11月17日、自身のInstagramを更新。長女・次女との3ショットを公開した。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「どことなく似てる」娘との3ショット
丸高は「実家に帰って祖母のごはん食べてダラダラさせてもらった みんな仕事だったり習い事があったので私は子供達と公園へ」とコメント。公園で広げたレジャーシートの上でアイスを食べている娘たちの後ろ姿やよちよち歩きの長男の様子、手で顔を隠した長女・次女と自身の3ショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な休日」「可愛い親子」「どことなく似てる」「ほっこりした」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
