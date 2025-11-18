Snow Man岩本照、タンクトップ姿で鍛え上げられた筋肉披露「痺れる」「色気すごい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/11/18】Snow Manの岩本照が18日、自身のInstagramを更新。ライブでのタンクトップ姿を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノ岩本「色気すごい」逞しい腕際立つタンクトップ姿
岩本は「呼吸して〜」という言葉と筋肉の絵文字とともに、タンクトップの衣装でステージに立つショットを多数投稿。ダンスでポーズを決めている瞬間や、二の腕の筋肉がくっきりとわかる後ろ姿、両腕だけで全身をささえているアームスタンドのショットなど、鍛え上げられた腕の筋肉と引き締まった体型が際立っている。
この投稿は「痺れる」「彫刻みたい」「世界一タンクトップが似合う」「色気すごい」「抱きしめられたい」「逞しくて素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ岩本「色気すごい」逞しい腕際立つタンクトップ姿
◆Snow Man岩本照、タンプトップ姿公開
岩本は「呼吸して〜」という言葉と筋肉の絵文字とともに、タンクトップの衣装でステージに立つショットを多数投稿。ダンスでポーズを決めている瞬間や、二の腕の筋肉がくっきりとわかる後ろ姿、両腕だけで全身をささえているアームスタンドのショットなど、鍛え上げられた腕の筋肉と引き締まった体型が際立っている。
◆岩本照の投稿に反響
この投稿は「痺れる」「彫刻みたい」「世界一タンクトップが似合う」「色気すごい」「抱きしめられたい」「逞しくて素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】