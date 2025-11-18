4割以上は「チャイルドシート」に正しく座っていない!? ミスユースは死亡事故につながる可能性も！ 警察庁とJAFが“使用状況調査”の結果を公表

幼児に大人用のシートベルトはNG！ 命の危険も

クルマに6歳未満の子どもを乗せて運転する際は、原則としてチャイルドシートを装着し、そこに子どもを座らせなければなりません。チャイルドシートを使用しないと、万が一の事故の際に、子どもが投げ出されるなどして亡くなってしまうおそれがあります。

しかし、チャイルドシートを装着していても、正しい使い方をしていなければ安全が保たれないため注意が必要です。

6歳未満の子どもをチャイルドシートなしでクルマに乗せるのは違反です！（画像はイメージ／photoAC）

2024年8月には福岡市早良区で軽自動車とバスが衝突する事故が発生し、軽自動車の後部座席に乗っていた7歳と5歳の姉妹が死亡しました。この事故では、姉妹がチャイルドシートやジュニアシートの代わりにシートベルトを着用しており、シートベルトによって腹部が圧迫され亡くなったものとみられています。

このような痛ましい事故は全国でたびたび発生していますが、「子どもが嫌がる」「ちょっとした外出だから」といった理由で、チャイルドシートを使用しないケースが散見されます。

そのような中、警察庁と一般社団法人日本自動車連盟（JAF）は、2025年の「チャイルドシート使用状況全国調査」の結果を公表しました。

これはチャイルドシートの適正な使用を啓発するため、毎年警察庁とJAFが合同で実施しているもので、チャイルドシートの「使用状況調査」「取付け状況調査」「着座状況調査」の3種類の調査結果を明らかにしました。

まずチャイルドシートの使用状況については、自動車に乗っている6歳未満の子ども1万3104人を対象に調査をおこなった結果、1万799人がチャイルドシートを使用しており、使用率は82.4％でした。この使用率は年々上昇しているものの、いまだに2割近くが使用していない状況です。

さらに年齢層別のチャイルドシート使用率を見ると、1歳未満の子どもの場合は93.2％、1歳〜4歳は84.8％、5歳は66.7％となっており、子どもの年齢が上がるにつれてチャイルドシートの使用率が低下している実態もうかがえました。

加えて、子どもの座る位置によってもチャイルドシートの使用率は異なり、助手席の場合は使用率が71.3％、後部座席の場合は84.3％でした。

なおチャイルドシート不使用の例としては、「車両シートにそのまま着座」「チャイルドシートにそのまま着座」「大人用シートベルト着用」「保護者の抱っこ」が挙げられ、6歳未満全体では「車両シートにそのまま着座」が最も多い状況でした。

いずれも事故時には大きなケガにつながるおそれがあるため、チャイルドシートを確実に使用すべきだと言えます。

ただし、チャイルドシートを装着したからといって安心はできません。チャイルドシートの取付け状況調査では、乳児用と幼児用の合計445シートを確認したところ、全体の74.8％が正しく取り付けられていた一方で、残りの25.2％は取り付け状況に何らかの不備がある「ミスユース」の状態でした。

具体的にはチャイルドシートの腰ベルトの締め付けが不足していたり、車両のシートベルトの通し方が間違っていたりするケースなどがみられました。

そして、チャイルドシートに「子どもを正しく座らせているか」という点も非常に重要です。子どもの着座状況の調査では、乳児用・幼児用・学童用のチャイルドシートを使用している651人について確認したところ、しっかり着座できていたのは362人で、全体の55.6％でした。

残りの289人（全体の44.4％）については、体格がチャイルドシートの装置に合っていない、ハーネスの高さ調節が適切でない、ハーネスやベルトがねじれているといったミスユースがみられました。

このようなミスユースの状態では、チャイルドシートの安全効果がきちんと発揮されない可能性があるため、チャイルドシートが子どもの体格に合っているかを確認の上、正しい方法で取り付けましょう。

チャイルドシートを設置しないまま、6歳未満の子どもをクルマに乗せて運転すると「幼児用補助装置使用義務違反」に当たり、ドライバーに違反点数1点が加算されます。

何より、子どもの命を守るために、短い距離であっても必ずチャイルドシートを使用するようにしましょう。