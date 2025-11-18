プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月17日にユーチューブを更新し、国内フリーエージェント（FA）権を行使したソフトバンクの東浜巨投手（35）について、「取りづらい選手」との見解を示した。

「東浜を欲しいところはあるけれども、どれくらいの程度なのか」

亜細亜大学出身の東浜は、12年ドラフト会議でソフトバンクに1位指名されて入団した。先発ローテーションの一角としてチームをけん引し、17年には16勝をマークしてパ・リーグの最多勝タイトルを獲得した。

今シーズンは7試合に登板して4勝2敗、防御率2.51だった。

スポーツ紙の報道によると、東浜はFA宣言をするにあたり相当悩んだといい、「まだまだ第一線で投げたい気持ちが強い」と語ったという。

今シーズンの年俸は1億5000万円（金額は推定）で、金銭か人的補償を伴うBランクとみられる。

高木氏は35歳のベテラン右腕に関して、「欲しいところはあるけれども、東浜がどれくらいの程度なのか。一時期は、必ず10勝してくれるだろうという（見通しがあった）。それよりはちょっと力が落ちている。だから『チームにいればいい』ということでもない」とした。

さらに、スタッフから「巨人は獲得に向けて東浜と交渉するのか？」と問われると、「（中日の）柳（裕也投手）を（獲得に）行こうとしていたくらいだから、東浜でもいいなとは思うが、ソフトバンクからジャイアンツに行った投手で、活躍している人はなかなかいない。だから東浜だとちょっと苦しいかもしれない」との見解を示した。

「FAでお金を出して取る以上、貯金を作れるかどうかがポイント」

かつてヘッドコーチを務めたDeNAへの移籍の可能性については、「東浜を取るのだったら、若手を使った方がいい」とし、その理由を説明した。

「東浜の力がどの程度か分からないから、こういうしゃべり方になっているが、本来の力が全然あるというのならば、どこでも欲しい選手。だけど、相当力が落ちたとなれば考える。やはり若手にチャンスがあった方がいいのかなとか。その方が、将来的に光が見えてくるのかなとか。そういうことを考えると取りづらい選手」

東浜はここ数年、低迷が続いている。22年は10勝（6敗）をマークしたものの、23年は17試合に登板して6勝7敗と負け越した。24年は3勝2敗、今シーズンは4勝2敗と、首脳陣の期待に応えることができなかった。

このような現状に、高木氏は「投げても結局、6勝6敗とか、7勝7敗というピッチャーはいる。だけどもFAでお金を出して取る以上、貯金を作れるかどうかがポイントになる。投げられればいいとか、（イニングを）埋めればいいとかという問題ではない」と語気を強めた。

国内FA権を行使した東浜は、13日から全球団との交渉が解禁され、今後の動向に注目が集まる。