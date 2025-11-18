荷物が多い日も、安心して背負える。通学・通勤にフィットする快適設計【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
収納も快適性も、安全性も。毎日を支える、進化した定番【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、累計38,000本以上の出荷実績を誇るロゴスデイパック「79-84」をベースに、ブランドを刷新して登場した新モデル。 定番のブラックとシックなヘリンボンの2カラーを展開し、通学・通勤から部活動まで、荷物の多い日常に対応する大型スクールディパックとして設計されている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
チェストベルト付きで歩行時の安定性を高め、極厚10ミリメートルのメッシュ肩パッドが通気性とクッション性を両立。背面にもメッシュ素材とフォームを採用し、長時間の使用でも快適な背負い心地を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
収納面では、各所に配置された機能収納ポケットに加え、仕切り付きの正面オーガナイザーポケット、ノートPCやタブレットが収まるメインルーム内装ポケットを搭載。両サイドにはペットボトルや折り畳み傘の収納に便利なポケットを備え、日常の持ち物をすっきり整理できる。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、反射リフレクターを配置することで、夜間の視認性にも配慮。人を選ばない背負いやすさと、使い勝手の良さを兼ね備えた一品。
収納も快適性も、安全性も。毎日を支える、進化した定番【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、累計38,000本以上の出荷実績を誇るロゴスデイパック「79-84」をベースに、ブランドを刷新して登場した新モデル。 定番のブラックとシックなヘリンボンの2カラーを展開し、通学・通勤から部活動まで、荷物の多い日常に対応する大型スクールディパックとして設計されている。
→【アイテム詳細を見る】
チェストベルト付きで歩行時の安定性を高め、極厚10ミリメートルのメッシュ肩パッドが通気性とクッション性を両立。背面にもメッシュ素材とフォームを採用し、長時間の使用でも快適な背負い心地を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
収納面では、各所に配置された機能収納ポケットに加え、仕切り付きの正面オーガナイザーポケット、ノートPCやタブレットが収まるメインルーム内装ポケットを搭載。両サイドにはペットボトルや折り畳み傘の収納に便利なポケットを備え、日常の持ち物をすっきり整理できる。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、反射リフレクターを配置することで、夜間の視認性にも配慮。人を選ばない背負いやすさと、使い勝手の良さを兼ね備えた一品。