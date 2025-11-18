カプセルトイ「R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション」が11月19日頃より販売開始
【R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション】 11月19日頃より発売予定 価格：1回500円
(C)Granzella Inc.
トイズキャビンは、カプセルトイ「R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション」を11月19日頃より発売する。価格は1回500円。
本商品は横スクロールシューティング「R・TYPE」に登場する自機の「R-99 ラスト・ダンサー」やオプションの「スタンダード・フォース」や小型移動コンテナ「パウ・アーマー」、「プラチナ・アーマー」が登場。
さらにシークレットカラーの「R-99 ラスト・ダンサー」もラインナップする。フォースとR-99は展示台座が付属する。
【11月新製品メーカー出荷完了のお知らせ】- 株式会社トイズキャビン (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) November 17, 2025
「R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション」
上記商品のメーカー出荷が完了しました！早い設置店様で、19日頃から設置開始となります。
※地域や流通経路により、設置開始に差があります。ご了承下さいm(_ _)m pic.twitter.com/0c7x9ioTgc
(C)Granzella Inc.
"R-TYPE"is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.