　トイズキャビンは、カプセルトイ「R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション」を11月19日頃より発売する。価格は1回500円。

　本商品は横スクロールシューティング「R・TYPE」に登場する自機の「R-99 ラスト・ダンサー」やオプションの「スタンダード・フォース」や小型移動コンテナ「パウ・アーマー」、「プラチナ・アーマー」が登場。

　さらにシークレットカラーの「R-99 ラスト・ダンサー」もラインナップする。フォースとR-99は展示台座が付属する。

(C)Granzella Inc.
"R-TYPE"is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.