巻いて、掛けて、持ち歩いて。スナップ付きで使い方自由自在【クモリ】の毛布がAmazonに登場中‼
湿気を熱に、毎日ぽかぽか。洗えて軽い、多機能毛布【クモリ】の毛布がAmazonに登場中‼
クモリの毛布は、ひざ掛け・肩かけ・巻きスカート・アウトドアブランケットなど、シーンに応じて自在に使える多機能毛布。
スナップボタン付きで形を変えやすく、室内はもちろん、オフィスやアウトドアでも活躍する。冬の防寒対策だけでなく、夏の冷房対策にも使えるオールシーズン仕様。
吸湿発熱素材を使用し、体から出る湿気を熱に変えて保温性を高める。抗菌防臭加工と静電気防止加工も施されており、毎日安心して使える快適設計。軽量で持ち運びやすく、約100×140センチメートルの大判サイズながら、洗濯機で丸洗いでき、速乾性にも優れている。
素材は表地・ボア生地ともにポリエステル100パーセント。自宅でも外出先でも、手軽に使えてしっかり暖かい一枚だ。
