¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ½á¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï±ü¤µ¤ó¤Î55²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¡¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê55¡Ë¤Î¸ª¤òÊú¤Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¡È´¥ÇÕ2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÁÒ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡Ê17¡Ë¡õÄ¹½÷¡Ê15¡Ë¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»Ò¶¡Ã£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤··ò¹¯¤Ç²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤½¤¦¤Í ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¡¢Æü¡¹¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËþÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó Ì¾ÁÒ¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥±¡¼¥¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬¸ª¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÃÖ¤«¤ì¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÇËþÎ¤Æà¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖËþÎ¤Æà¤µ¤ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾ÁÒ¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¡¢2005Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£07Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£·î4Æü¤ÏÌ¾ÁÒ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢°ì²È¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
