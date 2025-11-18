アンガールズ山根、妻撮影のオフ感あふれる自宅ショットに「加工だと言って…」「面白すぎる」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。妻に撮影されたという自宅での写真を公開し、ファンからさまざまな反響が寄せられた。
【写真】「加工だと言って…」「面白すぎる」“ハイウエスト”な部屋着でドアの前にたたずむアンガールズ山根
山根は「お腹冷えるの嫌なのでズボンにシャツ入れてたら奥さんに写真撮られたけど、なんで？」とのコメントとともに、肘よりも高い位置まで上げられた“ハイウエスト”のパンツにシャツ姿でドアの前でたたずむ自身の写真をアップした。
この投稿にファンからは「加工だと言って…」「面白すぎる あたしでも写真撮ると思う」「ワイも奥様と同じ気持ちです。これは写真撮りたい」「最強ハイウエストな着こなしさすがすぎます」「ハロウィンかと思いました笑」「奥さんグッジョブ」「スタイルアップ（見え）効果高いパンツですねー」などの声が寄せられている。
