カンロ「じゅるる」から旬のあまおう苺登場！贅沢食感を楽しむ新フレーバー

カンロのプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」シリーズから、季節限定の新作「あまおう苺」が2025年11月25日（火）に発売されます。ひと粒の中にジュレの濃厚な甘みを閉じ込め、外側はフレッシュな苺を思わせる爽やかな味わい。パリッとした飴と、とろりとあふれるジュレのコントラストが魅力です。高級感のあるパッケージは、休憩時間の気分転換や小腹満たしにぴったりの存在。果実そのもののおいしさを感じられる特別なキャンディをぜひ楽しんでみてください♪

旬のあまおう苺を使った贅沢な一粒

「じゅるる あまおう苺」は、これから旬を迎えるあまおう苺の果汁を使用した、季節限定の特別なキャンディ。

パリッと割れる外側の飴は苺のフレッシュな酸味とすっきりとした甘さが特徴で、中心のジュレには濃密な苺の甘みを閉じ込めています。

ジュレには独自配合が採用され、とろけるような食感を実現。口に入れた瞬間に果汁感が一気に広がり、まるで本物の苺を味わっているかのような贅沢さを堪能できます。

上質感を高めるデザインと食感

パッケージは濃い色合いをベースに、瑞々しい苺ととろりとしたジュレを大胆にレイアウトした華やかなデザイン。

特別感のあるビジュアルが、手に取る瞬間から気分を高めてくれます。

ジュレのやわらかい口どけと外側のパリッと食感の組み合わせは、「じゅるる」シリーズならでは。ひと息つきたい時や気分を切り替えたい時に、心まで満たしてくれる“プレミアムな一粒”です。

「じゅるる あまおう苺」商品情報

今回発売される「じゅるる あまおう苺」は、2025年11月25日（火）より全国で季節限定販売。参考価格は238円（税込・8％）、内容量は60g（個装紙込み）です。

あまおう苺の果汁を配合したジュレ入りキャンディとして、華やかな香りと濃厚な甘みが楽しめる仕様に仕上がっています。自分へのご褒美にも、ちょっとしたシェアにもぴったりのサイズ感です。

果実を味わう特別な“ひと粒時間”を

季節を感じるフルーツフレーバーが楽しめる「じゅるる」シリーズに、待望のあまおう苺が仲間入りしました。

フレッシュな酸味、濃密な甘み、とろけるジュレの口どけがひと粒で堪能でき、気分転換にもぴったり。

238円（税込）で楽しめる手軽なご褒美として、バッグにそっと忍ばせておきたくなるアイテムです。見た目も味わいも贅沢な季節限定キャンディで、心まで満たされる特別な時間を過ごしてみませんか♡