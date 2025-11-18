１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３２．２２ポイント（０．８１％）安の３９３９．８１ポイントと３日続落した。１０月２３日以来、約４週ぶりの安値水準を付けている。

前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国経済の鈍化を警戒した売りが続いている。先週までにほぼ出揃った中国の月次経済統計は、内需の弱さを改めて浮き彫りにする内容だった。米追加利下げの期待感が後退したこともマイナス。中国の金融緩和も遠のくと懸念されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の下げが目立つ。光明地産（６００７０８／ＳＨ）が５．３％安、華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が４．８％安、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が４．５％安、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が３．９％安、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が３．７％安、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．３％安で引けた。

産金株や非鉄・レアアース株も安い。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．５％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）と山東黄金（６００５４７／ＳＨ）がそろって２．０％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が３．７％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．１％、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が２．９％ずつ下落した。インフラ関連株、エネルギー株、自動車株、公益株、医薬株、銀行・保険株、運輸株なども売られている。

半面、半導体株の一角はしっかり。半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が２．３％、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が２．１％、通信機器・ＩＣ設計の上海貝嶺（６００１７１／ＳＨ）が２．０％、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が１．８％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．３％逆行高した。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２５ポイント（０．４９％）安の２５５．７０ポイント、深センＢ株指数が１３．０３ポイント（０．９９％）安の１３０２．７３ポイントで終了した。

