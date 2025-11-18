「進撃の巨人すぎる」アンガ山根、妻撮影の衝撃写真を公開！ 「加工だと言って」「脳がバグりました」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは11月17日、自身のInstagramを更新。妻が撮影した衝撃写真を公開し、話題となっています。
【写真】アンガ山根の妻が撮影した衝撃写真
ファンからは「これは衝撃的！」「脳がバグりました」「インは面白い（笑）」「加工だと言って…」「数奇な体型」「ごめんなさい宇宙人に見えました」「進撃の巨人すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「これは衝撃的！」山根さんは「お腹冷えるの嫌なのでズボンにシャツ入れてたら奥さんに写真撮られたけど、なんで？」とつづり、1枚の写真を投稿。ただズボンにシャツを入れているだけでなく、ウエスト部分を極端に上げて履く山根さんが写っています。夫がこの姿で家に居たら、衝撃的過ぎて思わず撮影してしまいますね。
過去には娘とのツーショットも公開妻との間に10歳の娘がいる山根さん。5月10日の投稿で、娘とのツーショットを公開し「デートですね！」「口元奥さんにそっくり」「こんな大きなお子さんいらっしゃるんですね」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
