広汽埃安がレンジエクステンダーと純電動SUV「i60」を発売―中国

広汽埃安は11月16日、レンジエクステンダーと純電動の二つの動力方式を採用したSUV「i60」を正式に発売しました。新車は「国民向け5座席SUV」として位置付けられ、販売価格は10万4800元（約230万円）からです。全車に100項目以上の標準装備が搭載されています。

中国の新エネルギー車市場は、従来の「純電動優先」から「利用シーン優先」へと変化しています。特に北部の寒冷地や充電インフラが十分でない地域では、ガソリンで発電できるレンジエクステンダー搭載車が注目されています。業界では、20万元（約440万円）以下の市場における高品質レンジエクステンダー車の需要があるとされ、i60はこのニッチ市場を狙った製品です。政策面では、2025年以降、純電動航続距離100キロ未満の車は購入税減免の対象外となりますが、i60の純電動航続距離は210キロで要件をクリアしています。

レンジエクステンダー版の電池は29.165キロワット時で、急速充電に対応し、15分で30％から80％まで充電可能です。純電動版は75キロワット時の電池で航続650キロを実現し、5分の急速充電で200キロ分の補充が可能です。

車内空間は軸距2775ミリ、後部座席は最大137度リクライニング可能で、小型テーブルや2．26平方メートルのパノラマサンルーフを装備しています。安全面では、車体の72％に高強度熱成形鋼を使用し、バッテリー周囲を強化。さらに、衝撃や熱からバッテリーを守る断熱・防護素材や六つの安全エアバッグなどを標準装備しています。三連衝突試験でも、車体とバッテリーの安全性が確認されました。

さらに、i60は多様な運転・駐車シーンに対応し、音声アシスタントの応答速度は0．28秒です。

広汽埃安は、i60の投入を「番禺行動」と名付けた自社戦略におけるユーザー需要と技術革新の結実と位置付け、二つの動力方式・安全装備・全車標準装備を強みに、10万元（約220万円）級SUV市場で実用性と理想を兼ね備えた選択肢を提供する狙いです。（提供/CRI）