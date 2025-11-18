ÃæÆü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ
¡¡ÃæÆü¤Ï18Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬2025Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¡¢µåÃÄ¤ÎHP¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§ ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¼Ì¿¿Å¸ in ¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ Ì¾¸Å²°
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ Ì¾¸Å²° ¦Á¥×¥é¥¶ ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É 3-24-17BINO ±É 3 ³¬¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º
¶¨ÎÏ¡§¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ Ì¾¸Å²°
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ Ì¾¸Å²°Æâ¦Á¥×¥é¥¶ ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡¦52 Ëç¤Î¹âÀººÙ¥×¥ê¥ó¥ÈºîÉÊ
¡¦SNS ·ÇºÜ¼Ì¿¿¤òÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÆÃÊÌ¾å±Ç
¡¦12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¡Á ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë